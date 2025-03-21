澎湖空中守護神 跨夜搶救大腦挫傷8旬翁

澎湖駐地醫療直昇機不分晝夜，全天候守護澎湖民眾健康。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，昨（20）日深夜執行望安鄉將軍衛生室緊急醫療後送案件，望安鄉代理鄉長洪棟霖、縣議員陳佩真全程關心，跨夜後送至澎湖本島搶命，

根據了解，該名病患爲89歲男性，晚間在家中不明原因跌倒，因跌倒後出現了意識狀況改變、肢體無力、言語無法表達等腦部挫傷症狀，經將軍衛生室初步診斷為大腦挫傷，緊急申請凌天航空直昇機緊急醫療後送，送至部立澎湖醫院進行救治。

請繼續往下閱讀...

望安鄉代理鄉長洪棟霖深夜接獲醫療後送通知，隨即向凌天航空直昇機轉診服務中心追蹤醫療後送進度。望安鄉縣議員陳佩真亦在接獲將軍民眾後送到部立澎湖醫院的訊息後，向凌天航空確認醫療後送執行進度，並全程關心進度。

凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇表示，澎湖縣人口結構及地理位置特殊，尤其離島有許多獨居長者，其子女平日裡都是透過民代等政府資源協助生活起居，民代等政府機關監督執行進度屬合理範圍，但無法配合某些媒體假借監督名義要求攝錄病患影像之行為，畢竟任務以人命優先，並無暇配合媒體報導工作。

凌天航空在20日深夜11時21分澎湖機場起飛、11時33分將軍落地、11時42分將軍起飛、11時54分澎湖落地，飛行時間含病患接駁全程僅歷時33分鐘；後續由澎湖縣政府消防局救護車在今（21）日凌晨0時12分將病患送達部立澎湖醫院。

離島執行醫療後送，警消及安檢人員都協助。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法