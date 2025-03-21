健康網》春季危「肌」 3招還妳美白透亮

吳易儒分享3個讓肌膚變透亮的辦法：水光針、玻尿酸注射、皮秒雷射；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天氣候變化大，忽冷忽熱，肌膚水分流失加快，導致乾燥、脫皮、甚至細紋悄悄浮現。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美芳療保養身心靈」發文分享，3個讓肌膚變透亮的辦法：水光針、玻尿酸注射、皮秒雷射。

水光針

吳易儒說明，水光針是最受歡迎的補水療程之一，能將玻尿酸、維他命、胺基酸等保濕成分，直接注入肌膚底層，讓皮膚瞬間水潤透亮。好處包括深層補水，讓肌膚長時間維持水嫩狀態，還能改善細紋、乾燥、暗沉，讓肌膚更有光澤。吳易儒提醒，術後也要記得加強防曬，並搭配高效保濕產品，效果才能更持久。

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玻尿酸注射

吳易儒表示，玻尿酸不僅能填充凹陷，還是超強的保濕因子，能幫助肌膚鎖住水分，減少乾燥與細紋問題。不只可以填補乾燥細紋，讓肌膚飽滿水嫩，此外，術後效果很快就出現，可以立刻提升保水度。而且，玻尿酸特別適合眼周、法令紋、嘴角等容易乾燥的部位。吳易儒提醒，玻尿酸種類多，務必諮詢專業醫師，選擇適合自己的劑型。

皮秒雷射

吳易儒提到，皮秒雷射除了可以改善色素沉澱、縮小毛孔，還能促進膠原蛋白增生，搭配保濕導入效果加倍。因為皮秒雷射術後，肌膚更容易吸收保養品，可以讓補水效果更持久，也能改善暗沉、細紋，讓肌膚更透亮 ，還能縮小毛孔，讓皮膚摸起來更光滑細緻。

吳易儒強調，皮秒雷射後肌膚可能會短暫乾燥，會建議搭配高效保濕精華，也要記得少用刺激性保養品。

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