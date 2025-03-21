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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》台式料理靈魂配角 5種「蔥」明切法快筆記

2025/03/21 06:30

農糧署表示，青蔥是台式料理的靈魂配角，對應不同料理，切法也有所不同，切成環狀蔥花用法最百搭；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署表示，青蔥是台式料理的靈魂配角，對應不同料理，切法也有所不同，切成環狀蔥花用法最百搭；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青蔥是台式料理的靈魂配角，舉凡蒸、炒、滷、拌、烤，樣樣都可見到蔥的美味身影，對應不同料理，切法也有所不同，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享5種料理法，讓菜餚升級增添口感與風味。

蔥捲 燉滷好幫手：

將整根蔥打結或纏繞成蔥捲，適合與肉類共同燉滷，去腥提香。

蔥段 肉捲好風味：

將蔥平切或用剪刀剪，可做肉捲或快炒，斜切可用於煮湯，增添口感和風味。

青蔥切段可做肉捲或快炒，斜切可用於煮湯；示意圖。（圖取自photoAC）

青蔥切段可做肉捲或快炒，斜切可用於煮湯；示意圖。（圖取自photoAC）

蔥花 用法最百搭：

將蔥平切成均等環狀，可涼拌、蔥蛋或點綴等，用法百搭。

蔥絲 蒸魚神助手：

將蔥直切成絲狀可搭配手卷，或用叉子刨刮可用於蒸魚，釋放青蔥香氣。

農糧署指出，將青蔥用叉子刨刮成絲狀，可用於蒸魚，釋放青蔥香氣；示意圖。（資料照）

農糧署指出，將青蔥用叉子刨刮成絲狀，可用於蒸魚，釋放青蔥香氣；示意圖。（資料照）

蔥末 拌麵最美味：

將蔥切成小碎末，可加油煮為蔥醬或蔥油，拌麵拌菜都美味。

青蔥挑選與保存

另外，農糧署表示，挑選青蔥，以蔥白部位結實堅挺，蔥葉鮮綠無枯黃及萎凋者佳。保存方法如下：

●冷藏保存：整把蔥用餐巾紙包裹，放入塑膠袋中，或洗淨後切成蔥段、蔥花，放入舖有餐巾紙的保鮮容器中，可保存約4-7天。

●冷凍保存：洗淨後切成蔥段、蔥花，放入保鮮容器中，可保存約1個月。

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