健康網》春分天氣變化大 中醫推1動作2穴位顧健康

中醫指出，頭部穴位豐富，梳頭可暢通氣血、增強記憶力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春分時節雨水增多，濕氣逐漸加重，雖然整體氣溫上升，但冷暖空氣交替頻繁，天氣變化較大。中醫師羅可雯指出，春分是調整人體陰陽平衡、養肝最好的時機，建議多梳頭，頭部穴位豐富，頻繁接觸按摩可暢通氣血、增強記憶力；也可按壓太衝、風池2穴位，有助緩解煩燥胸脹、增強免疫力及改善睡眠品質。

扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書發文表示，春分時節雨水增多，濕氣逐漸加重，「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」也是一年四季中陰陽平衡、晝夜均等、寒溫各半的時間。

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春分梳頭 增強記憶力

她指出，頭部穴位豐富，是人體經絡匯集的重要部位，梳頭時梳子與頭髮的頻繁接觸按摩，頭皮末梢神經受到刺激通過與大腦皮層產生共振效應，有利於調節中樞神經，有疏暢氣血，通達陽氣的重要作用。更能改善和增強腦部循環、增強記憶力、延緩大腦衰老。

春分養生 3飲食2穴位

羅可雯表示，俗話說「春湯灌臟，洗滌肝腸」，春是一年最初時，萬物從新，喝一碗湯洗滌胃腸，清清爽爽地過好這一年。她也分享3款養生飲食與按壓2穴位：

百合蓮苡湯：先將白河蓮子、薏苡仁提前浸泡，與百合、冰糖一同放入鍋中，加水煮沸後轉小火煮30分鐘即可。蓮子能補脾澀腸、固腎澀精、養心安神；百合可養陰潤肺、清心安神之功效；薏苡仁具有健脾滲濕、清熱排佳、心煩意亂、失眠多夢等人群。

百合蓮苡湯、枸菊明靚清爽茶煮法。（圖取自扶原中醫診所臉書）

枸菊明靚清爽茶：菊花具有散風清熱、平肝明目、清熱解毒的功效；枸杞子能滋補肝腎、益精明目，薄荷葉能清利頭目，決明子能清熱明目、潤腸通便。此花茶能清肝瀉火、養肝明目、降壓降脂，一般適用於肝腎不足、精血虧虛。

枸杞紅棗百合粥：大米洗淨，紅棗去核，與枸杞百合一同放入鍋中，加適量清水，大火煮開後轉小火熬煮成粥，加入冰糖調味。枸杞可滋補肝腎、益精明目，紅棗能補中益氣、養血安神，百合有補肺、潤肺、清心安神、消除疲勞，春天喝此粥能養肝血、滋肝陰、養心神。

枸杞紅棗百合粥煮法。（圖取自扶原中醫診所臉書）

太衝穴：屬足厥陰肝經，位於足背，第1、2趾骨間的凹陷中。按摩此穴位可調節肝臟氣血，緩解因肝郁氣滯引起的情緒煩躁、胸脅脹痛等症狀。

風池穴：屬足少陽膽經，位於後腦勺發際線兩側凹陷處。按摩風池穴可以平肝息風，清利頭目，舒筋通脈，提升免疫力，提高睡眠質量。

穴位按壓方法：用手指按壓，每次按摩2-3分鐘，每天2-3次。

太衝、風池穴位圖。（圖取自扶原中醫診所臉書）

春分早睡早起 顧好肝

羅可雯說明，春分時節是調整人體陰陽平衡最好的時機，夜臥早起，可以養肝。春分晝夜平分，應順應自然規律調整作息，早睡早起，保證充足睡眠，利於陽氣生發和身體健康。比如晚上10點到11點間入睡，早上6點到7點左右起床，讓身體與自然節奏同步。

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