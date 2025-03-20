健康網》春分小心3疾病 中醫教吃甜甜養好肝

中醫師指出，養陽氣、順肝氣是春分的養生重點，推薦玫瑰甜酒桂花釀，能疏肝理氣，鎮咳化痰，緩解痛經；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日是春分，是人體陰陽平衡的重要節氣，彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽指出，春分時期容易有情緒疾病、流行性感冒及季節性過敏，此時養生重點是養陽氣、順肝氣。推薦2款茶飲、甜品，杞菊決明茶能顧肝護眼，玫瑰甜酒桂花釀則能疏肝理氣，鎮咳化痰，緩解痛經。

春分節氣特色

羅凱陽表示，漢朝大儒董仲舒《春秋繁露·陰陽出入上下篇》說：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」代表春分時白晝跟黑夜是一樣的。春分是24節氣中的第4個節氣，也是春天的中分點，春分是人體陰陽平衡的重要節氣，春分過後，陽氣進一步升發，陰氣漸衰，因此養陽氣、順肝氣就是春分的養生重點。

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春分常見疾病

羅凱陽說，春分會有幾個常見習俗來補陽氣，例如吃春菜、立蛋、放風箏等，其中比較特別的是放風箏，因為春分前後清氣上升，微風飄盪，天氣適合放風箏之外，自古以來更有驅凶避邪的涵義。由於春天五行屬木，主疏泄與藏血，對應著肝，常見疾病有：

1.情緒疾病：春天因為天氣變化仍大不穩定，會導致人們腦內一些控制情緒的激素產生波動，因此情緒上起伏甚大，甚或產生睡眠相關等問題。

中醫師表示，春天因為天氣變化不穩定，容易影響情緒，甚或產生睡眠相關等問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

2.流行性感冒：黃帝內經：「冬不藏精，春必病溫。」溫病是中醫的傳染病，基本上可以視作流感等病毒類疾病。

3.季節性過敏：黃帝內經有句話叫春善病鼽衄，鼽衄就是過敏性鼻炎，這與春天花開容易有較多過敏原也是息息相關的。

春分的保養之道

至於春分期間要如何養生？羅凱陽分享茶飲、甜品與穴位按摩。

●杞菊決明茶：顧肝護眼，建議枸杞要一起吃下去效果才會好。

●玫瑰甜酒桂花釀：疏肝理氣，鎮咳化痰，緩解痛經等效果。

杞菊決明茶顧肝護眼。（馬光中醫診所提供）

玫瑰甜酒桂花釀疏肝理氣。（馬光中醫診所提供）

●穴位保養

太衝穴

位置：在足背處，第1與第2蹠骨間的凹陷處。

功效：疏肝理氣，舒緩情緒，清熱明目，改善血壓，緩解脹氣及消化不良等症狀。

神庭穴

位置：位於額頭部中央，從髮際線往上移動約1/2拇指寬的位置。

功效：提神醒腦，開竅穴，袪風泄熱，緩解情緒。

百會穴

位置：從兩耳尖到頭頂與兩眉中央往頭頂畫一條線的交叉處。

功效：調整自律神經，安神助眠，預防腦中風等。

中醫師分享春分養生穴位。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

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