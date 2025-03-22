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健康網》大頭菜就是結頭菜！ 農糧署教3料理百變滋味

2025/03/22 07:27

農糧署提及，球莖甘藍富含蛋白質、膳食纖維、礦物質以及維生素。（資料照）

農糧署提及，球莖甘藍富含蛋白質、膳食纖維、礦物質以及維生素。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大頭菜是台灣冬、春兩季常見的蔬菜，圓圓胖胖的模樣十分討喜，吃起來口感脆甜！農糧署表示，大頭菜、結頭菜其實都是球莖甘藍，其富含蛋白質、膳食纖維、礦物質以及維生素，不論是醃漬成涼拌菜清脆爽口，還是加入蝦米熱炒鹹香下飯，或搭配排骨燉湯綿密鬆軟，都非常美味！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，市場俗稱大頭菜、結頭菜其實都是球莖甘藍，其由野生甘藍變種而來，莖部特化肥大如球，葉片、葉梗、葉形都似甘藍。球莖甘藍食用部位為莖，莖球皮色分為白綠種、青綠種及紫色種，其中紫色種通常只當觀賞用。

農糧署表示，球莖甘藍食用部位為莖，莖球皮色分為白綠種、青綠種及紫色種，其中紫色種通常只當觀賞用。（資料照）

農糧署表示，球莖甘藍食用部位為莖，莖球皮色分為白綠種、青綠種及紫色種，其中紫色種通常只當觀賞用。（資料照）

農糧署提及，球莖甘藍產季為11月至隔年4月，台灣以雲林、嘉義等地為主要產地，其富含蛋白質、膳食纖維、礦物質以及維生素，不論涼拌、熱炒或燉湯都很適合：

●涼拌：鹽殺青後用醬油、糖醋涼拌醃漬。

●熱炒：以蝦米爆香後，再加入結頭菜拌炒。

●燉湯：結頭菜搭配玉米、胡蘿蔔及排骨燉煮。

如何挑選球莖甘藍？農糧署建議，挑選時，球莖應形體端正、莖皮有粉質狀者；葉子葉梗強韌、葉片不枯焦者為佳。

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