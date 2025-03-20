健康網》春天不「癢」眼！ 醫教4招擺脫敏性結膜炎

醫師說，春季花粉、空氣污染等過敏原增多，刺激眼睛，因此容易罹過敏性結膜炎；情境照；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平常眼睛好好的，一到春天特別不舒服？可能就是過敏性結膜炎找上門。眼科醫師粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文指出，春季容易眼睛不適的原因有4項，包括：花粉等過敏原增加、氣溫忽冷忽熱、風大空氣污染增加、長時間使用3C等，想要不「癢」眼，須避免接觸過敏原、保持眼睛濕潤、低溫敷眼緩解癢感，以及必要時求診於眼科醫生使用藥物。

過敏4原因 春季溫差大花粉增

粘靖旻說，就像鼻子過敏會流鼻水、打噴嚏一樣，眼睛也會過敏，為什麼春天容易得過敏性結膜炎？粘靖旻說，主要原因有以下4點：

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●花粉增加：春天是植物開花的季節，空氣中的花粉、灰塵等過敏原增多，容易刺激眼睛。

●溫度忽冷忽熱：氣溫變化大，容易影響免疫系統，讓眼睛對外界環境變得更敏感。

●空氣污染增加：春天風大，空氣中的懸浮微粒（PM2.5）、粉塵增多，而且東北季風也可能帶來境外污染，這些都可能會刺激眼睛，導致發炎。

●長時間使用3C：現代人依賴手機或電腦，長時間盯著螢幕，眼睛乾澀，淚液分泌不足，春天又易疲倦，導致過敏症狀加重。

醫師指出，現代人依賴手機或電腦，長時間盯著螢幕，眼睛乾澀，淚液分泌不足，導致過敏症狀加重；情境照。（圖取自freepik）

常見4症狀 紅腫流淚分泌物多

●眼睛紅腫：結膜發炎，眼白變得紅紅的，甚至有點腫脹。

●眼睛癢：嚴重時可能癢到忍不住想一直揉，但越揉越嚴重。

●大量流淚：眼睛受到刺激時，會自動分泌淚水沖洗過敏原。

●分泌物增加：眼睛會分泌黏稠的分泌物，早上起床可能會覺得眼睛像是「黏住了」。

舒緩4方式 保濕溫敷解癢感

●避免接觸過敏原：粘靖旻建議外出時可戴太陽眼鏡或護目鏡，減少花粉、塵埃進入眼睛。回家後盡快洗臉，將花粉、灰塵洗掉，減少眼睛的刺激。同時也要記得勿揉眼睛，因揉眼睛會讓過敏原擴散，加重症狀記得定期清洗床單、枕頭，因塵蟎容易堆積在寢具上，最好每週清洗並曬曬太陽，減少過敏原累積。

●保持眼睛濕潤：粘靖旻說，使用人工淚液有助沖掉過敏原，減少眼睛不適。日常應避免長時間盯著螢幕，用眼30分鐘，記得遠眺10分鐘，讓眼睛適當休息。

●低溫敷眼緩解癢感：用乾淨的冰毛巾輕敷眼睛，可降低發炎反應，減少眼睛癢感。

●必要時使用藥物治療：粘靖旻強調，如果症狀嚴重，可諮詢眼科醫師，醫師可能會開立抗過敏眼藥水或抗組織胺藥物，以減少發炎反應。

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