自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》春天不「癢」眼！ 醫教4招擺脫敏性結膜炎

2025/03/20 19:25

醫師說，春季花粉、空氣污染等過敏原增多，刺激眼睛，因此容易罹過敏性結膜炎；情境照；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師說，春季花粉、空氣污染等過敏原增多，刺激眼睛，因此容易罹過敏性結膜炎；情境照；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平常眼睛好好的，一到春天特別不舒服？可能就是過敏性結膜炎找上門。眼科醫師粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文指出，春季容易眼睛不適的原因有4項，包括：花粉等過敏原增加、氣溫忽冷忽熱、風大空氣污染增加、長時間使用3C等，想要不「癢」眼，須避免接觸過敏原、保持眼睛濕潤、低溫敷眼緩解癢感，以及必要時求診於眼科醫生使用藥物。

過敏4原因 春季溫差大花粉增

粘靖旻說，就像鼻子過敏會流鼻水、打噴嚏一樣，眼睛也會過敏，為什麼春天容易得過敏性結膜炎？粘靖旻說，主要原因有以下4點：

花粉增加：春天是植物開花的季節，空氣中的花粉、灰塵等過敏原增多，容易刺激眼睛。

溫度忽冷忽熱：氣溫變化大，容易影響免疫系統，讓眼睛對外界環境變得更敏感。

空氣污染增加：春天風大，空氣中的懸浮微粒（PM2.5）、粉塵增多，而且東北季風也可能帶來境外污染，這些都可能會刺激眼睛，導致發炎。

長時間使用3C：現代人依賴手機或電腦，長時間盯著螢幕，眼睛乾澀，淚液分泌不足，春天又易疲倦，導致過敏症狀加重。

醫師指出，現代人依賴手機或電腦，長時間盯著螢幕，眼睛乾澀，淚液分泌不足，導致過敏症狀加重；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，現代人依賴手機或電腦，長時間盯著螢幕，眼睛乾澀，淚液分泌不足，導致過敏症狀加重；情境照。（圖取自freepik）

常見4症狀 紅腫流淚分泌物多

●眼睛紅腫：結膜發炎，眼白變得紅紅的，甚至有點腫脹。

●眼睛癢：嚴重時可能癢到忍不住想一直揉，但越揉越嚴重。

●大量流淚：眼睛受到刺激時，會自動分泌淚水沖洗過敏原。

●分泌物增加：眼睛會分泌黏稠的分泌物，早上起床可能會覺得眼睛像是「黏住了」。

舒緩4方式 保濕溫敷解癢感

避免接觸過敏原：粘靖旻建議外出時可戴太陽眼鏡或護目鏡，減少花粉、塵埃進入眼睛。回家後盡快洗臉，將花粉、灰塵洗掉，減少眼睛的刺激。同時也要記得勿揉眼睛，因揉眼睛會讓過敏原擴散，加重症狀記得定期清洗床單、枕頭，因塵蟎容易堆積在寢具上，最好每週清洗並曬曬太陽，減少過敏原累積。

保持眼睛濕潤：粘靖旻說，使用人工淚液有助沖掉過敏原，減少眼睛不適。日常應避免長時間盯著螢幕，用眼30分鐘，記得遠眺10分鐘，讓眼睛適當休息。

低溫敷眼緩解癢感：用乾淨的冰毛巾輕敷眼睛，可降低發炎反應，減少眼睛癢感。

必要時使用藥物治療：粘靖旻強調，如果症狀嚴重，可諮詢眼科醫師，醫師可能會開立抗過敏眼藥水或抗組織胺藥物，以減少發炎反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中