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澎湖本島最後一站 長輩假牙裝置感恩餐會前進西嶼

2025/03/20 16:04

許毓丕牙醫師現場指導刷牙技巧，縣長陳光復（右）搭配演出。（澎湖縣政府提供）

許毓丕牙醫師現場指導刷牙技巧，縣長陳光復（右）搭配演出。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（20）日於西嶼鄉舉辦「65歲以上銀髮族假牙裝置感恩餐會」，縣長陳光復出席，與長輩們共度溫馨時光，表達縣府對長者健康的關懷與重視。現場長輩們齊聚一堂，不僅分享裝上假牙後的心得，也感受到縣府用心打造友善長者環境的努力。

陳光復表示，許多長輩因年長導致牙齒脫落，影響咀嚼功能，不僅降低食慾，也進一步影響營養吸收與生活品質。為了幫助長者找回健康與自信，縣府自2023年起積極推動長者假牙補助計畫，提供全口假牙5萬元、半口假牙2.5萬元的補助，並擴大實施範圍，讓更多銀髮族能夠受惠。這項政策不僅幫助長者恢復正常飲食，提升口腔健康，還讓他們更勇於開口說話、唱歌，享受自在快樂的生活。

陳光復指出，自長者假牙補助政策推行以來，已有超過1700位長者受惠，其中西嶼鄉有近170人成功裝置假牙，大幅提升當地長輩的生活品質與健康狀況。他強調，縣府會持續推動這項友善長者的福利政策，確保更多銀髮族能夠享有健康的口腔及更美好的晚年生活。

活動現場特別邀請大蘋果牙醫許毓丕醫師進行口腔保健宣導，秘書長楊書舜、衛生局長陳淑娟、西嶼鄉長李添進、鄉代表及各村長皆到場關心長者，與醫師一同向長輩示範正確的刷牙方式及假牙保養技巧，強調預防口腔疾病的重要性，讓長者能夠長久維持口腔健康。

許毓丕牙醫師向在場長者，說明裝置假牙也要注意牙齒保健重要。（澎湖縣政府提供）

許毓丕牙醫師向在場長者，說明裝置假牙也要注意牙齒保健重要。（澎湖縣政府提供）

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