健康網》「枇杷膏」裡沒枇杷果肉！ 北農揭關鍵成分

北農表示，選購枇杷時，可以從表皮與絨毛來判斷品質。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕潤喉好朋友「枇杷膏」中竟沒有枇杷肉！ 台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文指出，市售的枇杷膏主要成分是枇杷葉，而枇杷葉本身就是中藥材，能清熱潤肺，在製作潤喉膏時，功效更勝果實。

枇杷挑選訣竅

春天的代表水果枇杷，因單價不斐，被稱作「只有內行人跟老人」才吃的水果枇杷，北農指出，枇杷的產期短短1-2個月，主要種植於台灣的丘陵地。選購枇杷時，可以從表皮與絨毛來判斷品質：

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●外皮完整：無明顯損傷或皺褶，若有輕微褐色痕跡，只要不深入果肉，仍可安心食用。

●絨毛均勻：色澤澄黃、絨毛完整的枇杷風味較佳，若絨毛脫落或果皮淡黃，則可能放置過久或未完全成熟。

枇杷保存提醒

●不要冷藏，冰過的枇杷容易氧化變黑。

●避免潮濕環境，不適合存放在封閉的箱子或盒子內。

●常溫存放，擺放在通風處即可保持鮮美口感。

北農指出，市售的枇杷膏主要成分是中藥材枇杷葉，能清熱潤肺，在製作潤喉膏時，功效更勝果實。（資料照）

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