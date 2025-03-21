自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「枇杷膏」裡沒枇杷果肉！ 北農揭關鍵成分

2025/03/21 08:30

北農表示，選購枇杷時，可以從表皮與絨毛來判斷品質。（資料照）

北農表示，選購枇杷時，可以從表皮與絨毛來判斷品質。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕潤喉好朋友「枇杷膏」中竟沒有枇杷肉！ 台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文指出，市售的枇杷膏主要成分是枇杷葉，而枇杷葉本身就是中藥材，能清熱潤肺，在製作潤喉膏時，功效更勝果實。

枇杷挑選訣竅

春天的代表水果枇杷，因單價不斐，被稱作「只有內行人跟老人」才吃的水果枇杷，北農指出，枇杷的產期短短1-2個月，主要種植於台灣的丘陵地。選購枇杷時，可以從表皮與絨毛來判斷品質：

●外皮完整：無明顯損傷或皺褶，若有輕微褐色痕跡，只要不深入果肉，仍可安心食用。

●絨毛均勻：色澤澄黃、絨毛完整的枇杷風味較佳，若絨毛脫落或果皮淡黃，則可能放置過久或未完全成熟。

枇杷保存提醒

●不要冷藏，冰過的枇杷容易氧化變黑。

●避免潮濕環境，不適合存放在封閉的箱子或盒子內。

●常溫存放，擺放在通風處即可保持鮮美口感。

北農指出，市售的枇杷膏主要成分是中藥材枇杷葉，能清熱潤肺，在製作潤喉膏時，功效更勝果實。（資料照）

北農指出，市售的枇杷膏主要成分是中藥材枇杷葉，能清熱潤肺，在製作潤喉膏時，功效更勝果實。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中