健康網》春分陽氣升發 中醫建議「吃這」啟動肝氣

「春分」到來，中醫師提醒保健竅門。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日為春分，然依照古諺「春分落雨到清明」，近日可能會有陰雨天氣，記得攜帶雨具。中醫師王大元表示，春天濕氣較重，容易出現「春睏」，且部分人容易有無力感，建議保持適度運動以及環境乾爽。同時陽氣升發，

王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」分享春分來了，這個節氣正是春暖花開的時刻，春分也代表春天已過了一半，白天與黑夜各占一半，南北受光均勻，此時陰雨連綿、乍暖還寒，因此有「春分落雨到清明」、「春天後母面」的說法，濕度容易使人鼻子過敏、皮膚搔癢，請隨身攜帶一件薄外套和雨傘，避免外感入侵。

請繼續往下閱讀...

同時王大元提到，春天濕氣比較重，除了容易出現春睏現象外，老人或曾有舊傷的人也容易出現痠軟無力的症頭，請多保持環境乾爽和適度的運動，控制室內濕度在55到60%，有助於濕氣排除。有效運動至少1週3次以上，每次超過30分鐘，心跳率須達最大心跳率的60%到80%為佳。

王大元表示，春天陽氣逐漸升發，與肝氣的暢達有關，而酸可入肝、養肝，可以食用少量的酸食啟動肝氣，像是淡淡的梅酒、果醋或菊花、枸杞、決明子等所製成的花草茶，能疏肝理氣，平補肝臟，這些藥材都可以加入少量的蜂蜜、大棗、蘋果乾、柑橘片或甘草佐味，讓茶飲喝起來更美味。

穴位則可以按摩於頭頂的「百會穴」提神醒腦和小腿外前側的「足三里」、「豐隆穴」去濕理氣，每次揉按3-5分鐘，達到輕微酸脹感即可。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法