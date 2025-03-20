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健康網》減肥遇聚餐不破功！ 營養師教7重點：餐前這樣做

2025/03/20 19:02

營養師指出，有些人吃大餐前先讓自己餓一整天，殊不知這樣更容易攝取過多熱量，讓體重破功；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，有些人吃大餐前先讓自己餓一整天，殊不知這樣更容易攝取過多熱量，讓體重破功；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕情侶約會、朋友歡聚免不了享受美食，想減重如何大快朵頤又不用擔心體重飆升？營養師劉怡里在臉書專頁分享，減肥時碰上聚餐，應做到用餐前、中、後三階段的7個重點，如：吃料不喝湯、多吃辛香料、避開高GI糯米類、聚餐後運動等，尤其許多人會因聚餐選擇先不吃東西，反倒造成大餐吃進更多熱量，吸收百分百，導致前功盡棄。

用餐前過餓易破功

重點1：出發前不要太餓
劉怡里說，有些人約會大餐訂在晚餐時間，讓自己先餓一整天再吃，感覺控制了熱量攝取又可享受大餐，殊不知這樣更容易讓體重破功。因為大餐可能攝取的熱量更多，而且幾乎百分百吸收。聚餐前的飲食小技巧是：早、午餐維持輕食，晚餐約會時間早一點，這樣也有比較長的時間可以消耗熱量。

用餐時淺嘗守5要

重點2：合菜不要每一道都吃
餐點挑著吃是大原則，有些食物看起來明明就是高熱量，如炸物、羹類、糖醋、炸花生糖粉等，不用每道都吃，真想吃可去皮、吃料不喝羹湯、使用小碗盛裝一次為限。

重點3：吃料不喝湯
這種做法很適合減脂者，遇到濃湯、羹湯、豚骨湯、濃郁雞湯等，把料盡情吃掉，湯喝一口即可，因為不喝湯可以少掉1/2以上的熱量。

重點4：多吃辛香料
聚餐時，餐桌上若有蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、辣椒、肉桂、薑黃等，可多吃這些帶有硫化素的減重食材。辛香料可提高代謝，幫助油脂排出，是外食族減肥的秘密武器。

重點5：避開高GI糯米類
糯米類的支鏈澱粉含量高，吸收速度快，因此升糖指數（GI）較高，容易造成血糖快速上升， 體脂肪易形成， 體重增加快速，而且容易產生腹脹、消化不良。

重點6：選擇日式套餐、小火鍋
餐廳提前規劃，挑選餐點口味清爽的日式套餐、涮涮鍋、海鮮系列等，以避開高熱量的飲食。

用餐後認真做運動

重點7：用餐後3天要運動
劉怡里強調，約會聚餐後3天要認真運動，每天至少做30分鐘的有氧運動。如果上班沒時間，建議下班晚餐消化後可進行快走，不但可以減重，還可以穩定血糖，適度運動也有助於提升睡眠品質。

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