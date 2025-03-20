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疱疹衝腦？常見疱疹病毒恐影響行為能力 研究：罕見仍須防範

2025/03/20 14:30

研究揭示，疱疹病毒或藉鼻腔感染損害大腦。（資料照）

研究揭示，疱疹病毒或藉鼻腔感染損害大腦。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種大家都有聽過，幾乎無人不知的病毒，可能正悄悄透過鼻腔潛入大腦。最新研究首度證實，單純疱疹病毒第一型（Herpes simplex virus type 1, HSV-1）不僅能沿此路徑侵入中樞神經，還可能改變宿主行為。雖然這種感染途徑相對罕見，研究團隊仍警告，其潛在影響不容忽視。

HSV-1是全球極為普遍的病毒，通常與唇疱疹（cold sores）相關。根據世界衛生組織（ WHO）統計，全球50歲以下人口中，約64%曾受感染，多數人終生無明顯症狀。然而，這種看似無害的病毒正逐漸顯露隱憂。近年研究發現，它與神經退化性疾病（如阿茲海默症）存有關聯，且能在周邊神經潛伏後，進一步入侵大腦。

科學媒體《IFLScience》報導，這項由美國伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois Chicago）主導的研究，刊登於《mBio》期刊。團隊以小鼠模擬人類慢性感染，將HSV-1病毒經鼻腔注入，追蹤6個月——相當於人類數年。結果顯示，受感染小鼠初期即出現神經元損傷與發炎，長期則展現協調性與記憶力衰退，焦慮感也顯著增加。

首席研究員Deepak Shukla指出：「若病毒經眼淚傳播至鼻腔，就可能直達大腦。這條路徑雖被低估，但後果遠比唇疱疹或眼部感染嚴重。」他強調，鼻腔感染引發的長期神經損傷令人憂心。共同作者Chandrashekhar Patil博士則補充，這種終生潛伏的病毒會反覆活化，呼籲帶原者提高警覺。

研究也帶來希望。過去發現，HSV-1可能利用細胞內的硫酸乙醯肝素酶（heparanase, HPSE）入侵腦細胞。此次實驗剔除小鼠的 Hpse 基因後，神經異常顯著減少，顯示阻斷此酵素或許是未來治療關鍵。

雖然小鼠結果未必完全適用於人類，但這項發現為探究病毒與神經疾病的關聯奠定基礎。團隊認為，鼻腔入侵大腦的罕見性不應掩蓋其直接性與潛在危害。未來研究將聚焦人類影響範圍與防治策略。

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