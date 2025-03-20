8旬嬤大動脈阻塞中風 意識不清！取栓術救回

動脈內取栓術（EVT）場景。（彰化醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕85歲的蕭姓阿嬤腦內大動脈阻塞，造成眼歪嘴斜、意識不清，家人急送彰化醫院，注射血栓溶解劑，再由台大雲林分院支援的醫師蕭又仁進行腦動脈內取栓術（EVT），兩院團隊合力救回病危的阿嬤。

蕭阿嬤日前欲午休時突然眼歪嘴斜、全身發抖，想要說話卻聲音薄弱模糊，兒子發現，立即叫救護車送醫。

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彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，蕭姓阿嬤到院時身體左側無力，意識不清，透過電腦斷層血管攝影術（CTA）發現其右側中大腦動脈近端阻塞，是急性缺血性腦中風，先經靜脈注射血栓溶解劑，再由支援醫師蕭又仁進行腦動脈內取栓術。

連宮瑩說，此個案確認有大血管阻塞，排除出血，也透過家屬知道中風發生的時間不久，適合進行動脈內取栓術。動脈內取栓術可以讓原先缺血的組織盡快重新獲得血液，搶救尚未壞死的腦細胞，讓病患的神經功能受損降到最低。

蕭又仁表示，腦部小動脈阻塞以施打血栓溶解劑為主，至於大動脈阻塞，注射血栓溶解劑並施以動脈內取栓術是最新最有效的方法，這是將取栓的導管經鼠蹊部穿刺進入體內，再深入到阻塞的腦血管之中，搭配導管抽吸或支架拉取，將塞在血管中的血栓取出。

蕭又仁強調，腦血管阻塞將因為缺氧，每分鐘死亡190萬個腦細胞，所以，大動脈內取栓的時間要快，如果腦梗塞時間過久才被發現送醫，缺血組織範圍過大，就不樂觀了。因此，如有中風症狀，快速送往有動脈內取栓術的醫院，不要捨近求遠，避免錯過黃金救援時間。

電腦斷層血管攝影顯示大動脈阻塞，沒有顯影（紅圈處）。（彰化醫院提供）

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