健康網》春分養生好時節！ 專家教「7守則」舒肝護脾胃

專家指出，春分肝氣旺，飲食上應以平衡、溫和、助陽為原則，清淡少油膩，多吃綠色蔬菜；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日是24節氣中的春分，表示季節已交替，氣候將逐漸轉暖、晝夜等長。營養學者洪泰雄於臉書發文表示，因春季日夜溫差大、肝氣旺盛，飲食上應以平衡、溫和、助陽為原則，做好舒肝護脾胃7守則，包括：增強陽氣調理脾胃、飲食清淡少油膩、適量補充辛甘物、水果、多吃綠色蔬菜、補充水分、避免生冷寒性食物，以適應季節變化，保持身體健康。

養肝防春燥 飲食7要點

洪泰雄說，春分時節新陳代謝加快、肝氣旺，容易影響消化功能。因此建議飲食遵守以下7點，以達春季舒肝、調理脾胃的養生目的。

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●增強陽氣，調理脾胃：春天肝氣旺盛，容易影響脾胃消化功能，因此須少吃生冷食物，建議吃溫熱食材保護脾胃。可選擇以下食物：

穀類：糙米、燕麥、紅薏仁。

豆類：紅豆、黃豆、黑豆。

根莖類：南瓜、山藥、紅蘿蔔、蓮藕。

●清淡飲食，避免過度油膩：春分時節人體新陳代謝開始加快，適合清淡、少油的飲食。可選擇以下食物：

高纖維蔬菜：菠菜、韭菜、高麗菜、花椰菜、竹筍。

低脂蛋白質：雞肉、魚肉、豆腐、蛋類。

●補充適量辛甘食物，舒肝養血：傳統養生觀念認為春天屬木，辛味有助於肝氣疏通，甘味能補養脾胃，因此可適量食用。可選擇以下食物：

辛味：蔥、薑、蒜、韭菜。

甘味：紅棗、枸杞、桂圓、蜂蜜。

●多吃綠色蔬菜，順應春季生機：綠色蔬菜富含葉綠素、維生素C，能增強免疫力。例如：菠菜、空心菜、青江菜、莧菜。

●補充水分，防止春燥：春分後氣候變化大，容易口乾舌燥，可多喝溫開水，或是枸杞紅棗茶、菊花茶、玫瑰花茶等。

專家表示，春分後氣候變化大，容易口乾舌燥，可多喝溫開水或是玫瑰花茶等防春燥；示意圖。（圖取自photoAC）



●適量攝取水果，補充維生素：適合春季的水果，如富含維生素C的草莓、奇異果、柑橘類；或潤肺生津的蘋果、梨子。

●避免寒涼食物，減少肝氣過旺：冰品、寒性水果（如西瓜、梨子）、生冷飲料應控制，避免過量食用影響脾胃功能。

春分簡易一日食譜

早餐：燕麥粥+水煮蛋+燙青菜。

午餐：糙米飯+蒸魚+炒菠菜+紫菜湯。

晚餐：紅薏仁飯+涼拌黑木耳+燉雞湯。

飲品：菊花枸杞茶／蜂蜜檸檬水。

洪泰雄表示，春分後，陽氣逐漸升發，飲食應以平衡為重，既要養肝助陽，又要顧好脾胃，這樣才能讓身體適應春天的變化，維持健康。

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