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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「免疫負債」未消 中市校園師生對抗腸病毒

2025/03/20 12:54

即將進入腸病毒流行季，衛生局長曾梓展提醒，防疫之道勤洗手，注意個人衛生。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，衛生局長曾梓展提醒，防疫之道勤洗手，注意個人衛生。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕即將進入腸病毒流行季，去（2024）年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導，中市衛生局長曾梓展邀請表演團體扮演蜘蛛人、美國隊長、綠巨人浩克到北屯松竹國小進行洗手防疫，曾梓展指出，免疫負債導致去年疫情增加，今（2025）年初趨緩，已出現2例重症，因此仍不能掉以輕心，提醒要勤洗手，維持個人衛生。

依據疾病管制署監測，今年統計至3月16日止，國內有2例腸病毒重症確定個案，台中市則無；全國腸病毒上週門急診就診4069人次，低於去年6718人次，台中市本周為596人次也較去年同期803人次減少，社區仍有腸病毒感染風險。

即將進入腸病毒流行季，去年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，去年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，防疫之道是：勤洗手，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，注意個衛生。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，防疫之道是：勤洗手，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，注意個衛生。（記者蔡淑媛攝）

曾梓展指出，腸病毒流行季為3月至8月，現在天氣熱，冬天腸病毒病例也多，全年都有流行，沒有明顯流行季，之前因免疫負債，新冠肺炎疫情解封後劇增，去年很嚴重，今年趨緩，但仍不能大意，針對容易重症的腸病毒71型及D68型，目前腸病毒71型有疫苗，市府則努力爭取經費提供低收、中低收幼童免費施打。

針對腸病毒停課托標準，進入中央公告流行閾值及進入流行期，當出現腸病毒71型，該行政區一班有2名感染腸病毒兒童，或是一個班級出現D68型，該班應停課托7天。

另針對去年12月以來諾羅、類流感疫情嚴重。曾梓展表示，3月後已經減少，但是麻疹近期在美國造成前所未有大流行，台灣也要注意，今年台中市已3例本土及境外病例，目前麻疹公費疫充足，還有登革熱台中市已有4例境外個案，也要小心防範。

美國隊長到北屯松竹國小進行洗手防疫。（記者蔡淑媛攝）

美國隊長到北屯松竹國小進行洗手防疫。（記者蔡淑媛攝）

綠巨人浩克到北屯松竹國小進行洗手防疫。（記者蔡淑媛攝）

綠巨人浩克到北屯松竹國小進行洗手防疫。（記者蔡淑媛攝）

曾梓展再次提醒，腸病毒傳染力強，大人、小孩都可能感染腸病毒，呼籲一起做好防疫措，預防方式就是勤洗手及環境消毒，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟及「洗手5時機」（吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後），平時也請以稀釋後漂白水進行環境清消，孩童如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染的風險。

腸病毒大多為輕症，主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患在7天內即可痊癒；然而，若出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐（類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應儘速前往本市13家腸病毒責任醫院就醫治療，以維護幼兒健康。

即將進入腸病毒流行季，去年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，去年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，去年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導。（記者蔡淑媛攝）

即將進入腸病毒流行季，去年腸病毒疫情嚴重，台中市展開校園腸病毒宣導。（記者蔡淑媛攝）

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