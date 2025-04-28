健康網》手術同意書非形式 3大提醒避免術後爭議

簽署手術同意書時，應與醫師溝通手術內容、討論風險及併發症如何處理，以及參與醫療決策等，以維護自身權益；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進行手術、麻醉或侵入式檢查前，醫師會提供說明，並請病人簽署同意書。手術同意書本意是建立治療共識，然而當醫療爭議發生時，同意書也可能成為「呈堂證供」，雙方據以爭論醫師事前是否完整說明、病人是否充分知情同意。藥害救濟基金會請兼具律師身分的醫師吳政航解析，簽署手術同意書時，應注意事項，包括與醫師溝通手術內容、討論風險及併發症如何處理，以及參與醫療決策等3大提醒，以維護自身權益。

手術同意書是醫病溝通工具

吳政航強調，從醫療的角度來看，手術同意書其實是促進醫病溝通的工具。醫療的專業度高，手術說明書與同意書的內容，可以幫助病人快速了解手術相關知識，也降低醫師口頭說明可能產生的資訊落差；而透過系統性整理的書面資料，醫師也可以更有效率地把手術的常規資訊提供給病人，達到術前充分溝通。

請繼續往下閱讀...

吳政航表示，這個溝通過程是保障病人的醫療自主權，也就是讓病人先充分知情治療的相關資訊，再考量自身身體狀況、經濟條件、時間成本做出治療選擇，最後再行使同意權。因此，理想上手術同意書是醫病討論的基準點，幫助雙方達成下一步治療的共識、朝著同樣目標前進。

是否充分知情同意？ 法律攻防重點

吳政航坦言，從法律觀點來說，白紙黑字的手術同意書，常在訴訟時成為醫病間攻防「是否充分知情同意」的證據，反而加深對立與歧見。因此，如何讓手術同意書發揮真正的溝通作用，不可輕忽以下提醒。

●手術內容應與醫師溝通

吳政航表示，手術負最大責任就是主刀醫師，因此同意書最好由主刀醫師跟病人親自說明，病人之後若提出其他問題，主刀醫師如果沒有時間回覆，可授權由團隊其他醫師告知，這些說明過程均應做紀錄，證明有實質的告知。

有時病人可能直接詢問護理師或其他人員，吳政航說，若是事前準備等庶務事項，可由其他人員說明，但牽涉到手術的適應症、風險或併發症等事項，仍應由醫師解說。

他也提醒，病人才是身體的主人，因此也需要承擔一部分「知情」的責任，如果有聽不懂的地方要提問，讓醫療人員可以多做說明，避免「有聽沒有懂」。

如果對於手術內容有聽不懂的地方要提問，讓醫療人員可以多做說明，避免「有聽沒有懂」，日後生糾紛；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

●討論風險及併發症如何處理

吳政航指出，最常見的爭議原因，就是手術後發生併發症卻沒有妥適處理，病人一旦找了其他醫師處理與評論，就容易對原本的醫師產生不信任。他建議醫病雙方術前溝通時，最好預先討論可能產生的不適症狀，以及即使產生併發症，後續可以做哪些醫療處理，讓病人有心理準備，並能安心跟醫師合作。

對病人與家屬來說，出院時應該要了解出現哪些警訊時要立即回診，也可事先詢問院方是否有即時諮詢管道，以利及早處理併發症問題。

●病人參與醫療決策

病人想獲得妥善治療，無法僅靠醫師單方面努力，病人的參與和合作也很重要。吳政航建議，病人的參與應該從疾病診斷階段就開始，他強調，正確的診斷是治療成功的關鍵，病人不妨主動向醫師瞭解病情診斷的依據、後續需要進行哪些檢查，甚至可再徵詢第二意見，以利更全面掌握自身健康狀況。

進入治療階段後，吳政航建議病人可持續與醫師討論各種治療方式的差異性，權衡利弊，再來做選擇；如果決定要動手術，應針對手術的內容進行了解，「病人愈積極參與治療決策，愈能降低期望值的落差，也比較不會全歸咎都是醫師的決定，讓醫病更能攜手對抗疾病，而不會因溝通不良成為對立方。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法