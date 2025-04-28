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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

跑馬拉松「喉嚨一緊」心跳停止 台大醫搶救重回跑道

2025/04/28 15:06

台大醫院為突發性心跳停止病人慶祝重生。（記者林惠琴攝）

台大醫院為突發性心跳停止病人慶祝重生。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕40多歲宋先生1年多前參加台北馬拉松時，出現「喉嚨緊緊」的情形，吞了2顆止痛藥繼續衝，沒想到加速時，人就倒地，當場失去呼吸與心跳，所幸經過台大醫院一連串的急救與復甦後照護，奇蹟般地康復出院，並重回台北馬拉松賽道，堅持「哪裡倒下，就要在哪裡跑。」

台大醫院復甦科學中心今（28日）召開記者會，雖然熱愛馬拉松的宋先生未到場，但台大醫院急診醫學部護理長朱育臻分享，宋先生在事發賽前就出現「喉嚨緊緊」的不適症狀，他以為是小感冒，吞了2顆止痛藥如期站上跑道，卻在打算加速時就倒下，所幸住院2週治療後，恢復良好，重回賽道。

去年因心肌梗塞被緊急送到台大醫院的吳先生，當時到院前心肺功能停止已達20分鐘，生命垂危，經過搶救後，心肌功能衰退5成，且有心律不整，裝置第4支心臟支架及使用去顫器，終於在加護病房昏迷2天後甦醒，現已恢復正常生活，笑稱今年5月24日就是重生1歲的日子。

台大醫院復甦科學中心蔡旼珊表示，台灣1年約2.1萬至2.2萬件突發性心跳停止，但成功急救後，病人仍可能面對「心跳停止後症候群」，包括腦部傷害、心臟功能異常與多重器官衰竭，是另一個挑戰的開始，據台大醫院2000年的數據，病人恢復自發性心肺循環比例可達5成，但其中可出院不到1成，出院神經學功能復原更是僅約1%。

蔡旼珊解釋，當心跳停止時，血液循環靜止，全身器官都會損傷，尤其是大腦缺氧容忍度僅6分鐘，往往受損最大，其次則是心臟，會影響心血管穩定性，在體內颳起一陣風暴。若要停下這場風暴，妥善溫控是關鍵，人體溫度降至32至36度，再緩慢回到正常溫度，有助於止損，因此目標溫控是台大醫院復甦照護重點之一。

蔡旼珊強調，目前台大醫院收治突發性心跳停止病人，復甦成功率已可達67%，其中36%存活出院，近24%的神經功能更是恢復良好，成績與國際同步。從2022年6月起，迄今也已追蹤康復人數達107人。

台大醫院急診醫學部主任張維典指出，突發性心跳停止常見成因包含心肌梗塞、器質性心臟病等，要降低猝死風險，搶救時間越短越好，只要急救做得好，病人生命仍有機會挽回。

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