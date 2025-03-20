健康網》春分益肺養肝！ 中醫教「這樣吃」助養生

中醫師舉例，海鮮、堅果、蘑菇等富含鋅、硒，有助於滋補強身，調節身體機能，並增強皮膚與黏膜的健康，提升抵抗力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日是節氣春分，是晝夜均分的日子，也是萬物復甦的開始。上祐中醫診所院長黃上邦提醒，春分時，正值肝氣極盛、肝火旺盛之際，因此重在養肝，建議飲食上避免辛辣、過於滋補的食物，以免上火；再者，此時空氣相對乾燥，不利於呼吸道、肺部、眼睛及皮膚健康，建議補充富含稀有元素鋅、硒的食物，如海鮮、堅果、蘑菇等，提升抵抗力、增強皮膚與黏膜健康。

春分空氣乾燥 防風益肺

春分時節，空氣相對乾燥，常見浮塵漫天、風大揚沙的情況，空氣中瀰漫的粉塵與污染物質，不利於呼吸道、肺部、眼睛及皮膚健康。黃上邦建議，此時養生應以防風益肺為重點。在飲食上，可適量補充富含稀有元素鋅、硒的食物，如海鮮、堅果、蘑菇等，有助於滋補強身，調節身體機能，並增強皮膚與黏膜的健康，進一步提升對外界環境的抵禦能力，護健康。

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春分陽氣升發 重養陽養肝

黃上邦指出，春分正值肝氣極盛、肝火旺盛之際，體內的內分泌及代謝循環會更加活躍。然而，若失去平衡，可能導致頭暈、視力模糊、眼乾癢等不適症狀，因此應以養陽與養肝為重，建議生活作息保持規律，避免熬夜或生氣動怒等消耗陽氣的行為；飲食上，避免辛辣燥熱或過於滋補的食物，以免引發上火。

中醫師表示，散步、爬山或太極拳等和緩的活動，能舒展筋骨，增強身體活力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

此外，適度運動對於春季養生尤為重要，例如散步、爬山或太極拳等和緩的活動，能舒展筋骨，增強身體活力。同時，可適量飲用由芳香萬壽菊與枸杞調配而成的養生清肝茶，不僅能養肝護眼，還能改善睡眠品質，保持身心平衡，健康迎接每一天。

季節交替心情不佳 疏肝解鬱助紓壓

春分正值季節交替，心情難免受到影響。黃上邦表示，憂鬱症常由七情所傷、情志失調而引發，若不加以調節，可能干擾臟腑功能，尤其是心、肝、脾三臟。因此學會釋放壓力、保持樂觀心態及規律作息尤為重要。

黃上邦進一步建議，春分時節正是萬物生長、百花盛開的季節，不妨利用閒暇時間走出戶外，欣賞大自然的美景、多曬太陽，感受春天的朝氣。同時，可調製含有玫瑰、枸杞、茯苓、芳香萬壽菊及茉莉的養生花草茶，幫助舒緩壓力、寧心安神。若有身體不適或壓力過大，建議及時尋求專業中醫師的協助，以針對性調理身心，迎接更美好的每一天。

中醫師提及，春分正是萬物生長、百花盛開的季節，不妨利用閒暇時間走出戶外，欣賞美景、多曬太陽，助紓壓；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

按壓3穴位 健脾、腸胃之效

●商丘穴：位於腳踝內側前下方凹陷處。以指腹反覆重壓商丘穴，直至有痠痛感，以達健脾化濕之功效。

●本神穴：位於頭部顱頂正中線旁開3寸，前髮際後5分處；以指腹反覆重壓本神穴，直至有痠痛感，可寧神、舒筋、袪風。

●足三里穴：位於膝蓋外側下方凹陷處，朝腳踝方向延伸4根手指寬處。建議取適當乳液，來回按揉，直至有痠痛感即可，可達到通經活絡、強健腸胃、疏風化濕之功效。

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