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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳房紅腫熱痛誤認乳腺炎 1週未改善！檢查罹罕見發炎性乳癌

2025/03/20 10:54

陳以涵醫師建議，女性定期接受乳房影像檢查，才能及早發現異常。（大千綜合醫院提供）

陳以涵醫師建議，女性定期接受乳房影像檢查，才能及早發現異常。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕42歲吳姓婦女右乳房突然腫脹疼痛且皮膚發紅，原以為是乳腺炎；但一週後症狀仍未改善，到苗栗縣大千綜合醫院就醫。醫師觸診檢查發現，吳女的右側乳房廣泛性紅腫，皮膚呈現橘皮狀，且腋下淋巴結明顯腫大，乳房超音波也顯示乳房有皮膚增厚的情況，透過粗針切片檢查後，罹患少見的發炎性乳癌，後續接受治療中。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，發炎性乳癌是一種少見的乳癌類型，發生率約2％，但癌細胞的侵襲性高，容易擴展至整個乳房。因為腫瘤細胞快速分裂及生長，阻塞乳房皮膚內的淋巴管，導致乳房出現廣泛性腫脹、發紅、發熱、疼痛等類似乳腺炎的症狀。由於發炎性乳癌通常沒有明顯的硬塊，很難在初期就得到確切的診斷，因此可經由粗針切片取得病理化驗來確認。

陳以涵說明，此次個案吳女過去在產後哺乳時曾發生過乳腺炎，因此當其發現右乳房突然腫脹疼痛時，誤以為是乳腺炎復發。但乳腺炎通常為局部象限的乳房突發性產生發紅發熱、腫脹疼痛等症狀，部分會伴隨發燒畏寒的情況，且觸壓乳房可能會有膿瘍狀分泌物從乳頭或乳暈周圍出來，與發炎性乳癌的症狀仍是有不同處可判別。

陳以涵提醒，雖然乳腺炎好發於哺乳期婦女，非哺乳期也可能發生。但發炎性乳癌與細菌感染的乳腺炎不同，若抗生素治療一至兩週後仍未明顯改善，應盡快至門診就醫，切勿自行判斷病情。同時，也建議女性朋友定期接受乳房影像檢查，才能完整保護乳房健康，避免延誤早期發現與治療的最佳時機。

發炎性乳癌的侵襲性高，容易擴展至整個乳房（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

發炎性乳癌的侵襲性高，容易擴展至整個乳房（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，發炎性乳癌與乳腺炎症狀相似，需要特別留意。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，發炎性乳癌與乳腺炎症狀相似，需要特別留意。（大千綜合醫院提供）

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