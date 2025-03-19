保健食品卻聲稱療效 「關捷挺固立」連2年登違規廣告榜首

食藥署提醒民眾，名人代言雖吸睛，誇大療效要當心。（食藥署提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生福利部食品藥物管理署今天（19日）公布113年度10大違規食藥廣告，今年榜首仍為「A.H.A關捷挺固立」，誇張療效被重罰1124萬元，代言人郭子乾也挨罰216萬元；台中市食安處表示，該產品在前（112）年度也遭裁罰1978萬元，其中廣告刊播商聯群國際企業被裁罰1686萬元未繳交，已移送法務部行政執行署台中分署強制執行。

另針對有媒體報導，原輔堂生技集團旗下的為格公司，為銷售保健食品「AHA關捷挺固立」，找來藝人郭子乾代言，創下每年20億元的銷售額，卻因誇大療效，遭衛福部開罰近2000萬元，指集團已悄悄將300多名員工轉到旗下另外2家公司，並成立新公司，準備繼續販售商品、規避罰款。

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食安處表示，台中市為格國際公司銷售「AHA關捷挺固立」，112年度查有多次刊播誆稱「擺脫骨關節問題、全台最強的補骨造肌靈活配方」等誇張不實或涉及療效的內容，違反食安法，廣告刊播商聯群國際企業裁罰1686萬元、產品責任商為格國際公司裁罰292萬，共1978萬元。

食安處指出，聯群國際企業被裁罰1686萬元，全數未繳交，已移送法務部行政執行署台中分署強制執行；為格國際公司裁罰292萬則已全數繳交，後續並無其他違規遭裁處案件。

食安處表示，已將該產品列入加強監控對象，包括電視頻道、電商販售網站等，如發現涉有誇大不實或宣稱醫療效能等違規事項，將依法辦理並視情節加重裁處。

勞工局則表示，近期未接獲原輔堂生技集團旗下的為格公司勞工申訴案件，若接獲勞工反映該單位涉違反勞動基準法，將儘速派員前往實施勞動檢查。另外，勞工局分別於去年7月26日及12月4日收受為格公司申訴案，分別以「與勞工說明法令後無需實施檢查」及撤案結案。

法制局說明，針對「AHA關捷挺固立」食品廣告宣稱具有誇大、療效或保健功效者，目前雖未受理相關消費申訴案件，但呼籲消費者購買此類商品，應認知食品主要是提供身體所需熱量及營養素，維持生理正常運作，並不具有療效，如有爭議，消費者得向所在地縣市政府消費者服務中心提出消費申訴。

經發局經查為格國際企業有限公司、天醫國際健康有限公司、和欣科國際企業有限公司及白鶴健康生醫有限公司都是登記於台中市的公司，均依公司法正常設立。

食藥署公布113年度10大違規食藥廣告，今年榜首仍為「A.H.A關捷挺固立」，誇張療效被重罰1124萬元，在前（112）年度也遭裁罰1978萬元。（食藥署提供）

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