健康網》低脂牛奶不再是首選！研究曝全脂乳肥胖、糖尿病風險反較低

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，根據美國最新飲食指南，已不再將「低脂或脫脂」列為乳製品唯一建議選項，並明確表示全脂牛奶也可納入健康飲食；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕挑選牛奶時，許多人都會認為低脂、脫脂比較健康。不過，近年研究對於全脂乳製品的看法，可能顛覆了這個觀念。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，根據美國最新《2025-2030飲食指南》，已不再將「低脂或脫脂」列為乳製品的唯一建議選項，並明確表示全脂牛奶也可納入健康飲食，也讓全脂牛奶重新受到討論。研究也指出，喝全脂牛奶的孩子，風胖風險降低，其中所含特有脂肪酸，也與降低第2型糖尿病相關。

李思賢於臉書粉專發文表示，很多人以為去脂肪的過程中廠商會加糖，其實不然。脫脂是純物理過程，使用離心分離機把脂肪抽出，不添加任何東西。脫脂牛奶含糖量略高（每100g 約多1克乳糖），這是因為濃縮效應，臨床上差異極小。不過，部分進口低脂牛奶會添加脫脂奶粉（NFDM）補回口感，高溫製程也會產生氧化膽固醇（oxysterols），這才是真正值得注意的問題。

請繼續往下閱讀...

至於脂肪被移除後，同時會失去什麼？李思賢表示，根據2019年《AJCN》統合分析近21,000名兒童發現，喝全脂牛奶的孩子，肥胖風險比喝低脂牛奶低39%。另， 2026年多倫多大學追蹤5歲喝全脂牛奶的孩子發現，8歲時，其肥胖風險低了近70%。此外，全脂乳製品特有的C15:0、C17:0脂肪酸，與第2型糖尿病風險降低30%相關，但脫脂牛奶幾乎測不到這2種成分。

李思賢強調，現有研究方向相當一致，低脂乳製品在肥胖和糖尿病風險上，其實並不優於全脂。如果選擇喝牛奶，挑全脂的可能比你想像的更合理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法