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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早餐吃酪梨中午也不餓！ 醫揭穩血糖、不暴食2關鍵

2026/05/16 06:23

科博特診所院長劉博仁表示，酪梨營養豐富，也是有助代謝與飽足感的天然好食材；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，酪梨營養豐富，也是有助代謝與飽足感的天然好食材；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年酪梨因其口感與健康效益，成為備受推崇的食物。科博特診所院長劉博仁表示，酪梨是集好油脂、高纖維等優點於一身的水果，有助提升飽足感與改善胰島素敏感度，所以很多人早餐吃完酪梨後，到了中午仍不餓。這是因為脂肪加上纖維可延長胃部排空時間，使得酪梨具有類似瘦瘦針的效果，不僅比較不容易飢餓或暴食，血糖波動也較小。此外，所含高鉀、葉黃素等營養素，也有助於穩血壓、抗老化。

劉博仁於臉書粉專發文表示，在植物學上，酪梨是真正的「水果」，而且還是「漿果類水果」。它與一般水果最大的不同，在於一般水果以糖分為主，酪梨卻以好油脂為主，口感像奶油，因此有人稱它為「上帝的奶油」、「森林奶油」。

5大營養穩糖、抗老化

劉博仁說，酪梨所含營養，包括：

1.單元不飽和脂肪酸（MUFA）：對心血管相當友善，尤其是油酸（Oleic acid），和橄欖油很類似。

2.豐富膳食纖維：有助於腸道菌相、血糖穩定與增加飽足感。

3.高鉀：很多人不知道，酪梨的鉀含量其實比香蕉還高，有助於血壓平衡。

4.葉酸、維生素E、鎂：與神經、抗氧化、細胞修復都有關。

5.葉黃素與抗氧化物：對眼睛、大腦與抗老化都有幫助。

天然瘦瘦針 飽足不暴食

此外，劉博仁提及，近年對於酪梨是否真有類似瘦瘦針的效果，也引發討論。研究發現，酪梨雖然不是藥物，但它的高纖維＋好油脂組合，確實可能產生類似的生理效果。也就是說，吃完不容易餓、血糖波動較小、比較不會暴食。所以，有些人覺得早餐吃完酪梨後，到了中午仍不餓，這並非心理作用，而是脂肪＋纖維本來就能延長胃部排空時間。

營養豐富助代謝 當心熱量高

不過，劉博仁提醒，酪梨雖是營養豐富、有助代謝與飽足感的天然好食材，但不是減肥神藥，熱量也不低，以1顆中型酪梨來說，約有250-300大卡的熱量。所以，關鍵不在於拚命吃，而是用它取代不健康的油脂與精緻點心，讓身體慢慢穩定、平衡、減少發炎，這樣對代謝才更有幫助。

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