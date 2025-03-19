婦罹HER2陽性乳癌 手術併用「神奇子彈」藥物治療逾3年未復發

楊舜如醫師表示，俗稱「神奇子彈」的抗體藥物複合體藥物（ADC），可有效對付HER2陽性乳癌。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名50歲的張女士因罹患HER2陽性乳癌轉移至腦部，出現嚴重頭暈等不適症狀，她擔憂治療效果有限，也開始為臨終做準備。在成大醫院全方位治療策略下，張女接受手術合併部分健保給付的ADC藥物（抗體藥物複合體，俗稱「神奇子彈」）治療，用藥超過3年無復發跡象，持續追蹤治療。

成大醫院腫瘤醫學部主治醫師楊舜如指出，乳癌為台灣女性發生率第1名的癌症，媒體曾報導許多名人罹患乳癌，甚至年紀輕輕就早逝。依據乳癌細胞所表現的雌激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）、第2型人類表皮生長因子受體（HER2）和細胞生長分裂指數（Ki-67），可將乳癌分為數種亞型，治療方式與預後會有所不同。

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楊舜如說明，HER2陽性乳癌定義為免疫組織化學染色（IHC）3+，或是免疫組織化學染色2+合併螢光檢驗法（FISH）為陽性的患者。HER2陽性乳癌因癌細胞生長迅速、易復發及轉移、較易產生抗藥性，被視為較具侵略性的亞型，大約佔所有乳癌患者的20%。然而，隨著HER2標靶治療的進步，特別是近年來被譽為「神奇子彈」的「抗體藥物複合體（Antibody-drug conjugate, 簡稱ADC）」藥物發展，為患者帶來更有效、更精準的治療選擇。

ADC核心技術結合「標靶治療」與「化學治療」的優勢，透過「單株抗體—連結子—小分子藥物」的結構，藉由標靶特性精準抵達腫瘤，並利用小分子藥物的細胞毒性，有效毒殺標的物（癌細胞），可大幅減低全身性副作用。同時，新一代ADC還具備「旁觀者效應（bystander effect）」，可一併攻擊未表現HER2的周遭癌細胞，如同子彈直接正中目標、對症下藥。

目前，轉移性HER2陽性乳癌患者有2種可使用的ADC藥。其中新一代的ADC，根據大型臨床試驗數據，即使是已接受多線治療仍惡化的患者，使用後可達16.4個月的無惡化存活期；若於第2線治療使用，無惡化存活期的中位數為29個月，相較於其他標準治療的7.2個月，顯示總生存期有顯著延長。

楊舜如說，近年發現新一代ADC對於「HER2弱陽性（HER2-low）」患者也有相當療效，這類IHC染色1+和IHC染色2+但FISH為陰性的患者，過往被分類在荷爾蒙陽性或是三陰性乳癌，可能無法使用HER2標靶治療。

由於新一代ADC具備旁觀者效應，對HER2弱陽性患者也能發揮作用，控制疾病、提升存活率。新一代的HER2抗體藥物複合體在今（2025）年2月1日納入健保有部分給付；過去1年健保給付亦新增多項藥物，為乳癌患者增添更多希望。

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