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健康網》1天吃2餐或6餐？ 研究點「它」助肝臟脂肪降、控糖

2025/03/28 09:33

研究發現，相比於每天6餐，每天2餐在體重、腰圍、糖化血色素、肝臟脂肪等數值可顯著觀察到下降趨勢；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，相比於每天6餐，每天2餐在體重、腰圍、糖化血色素、肝臟脂肪等數值可顯著觀察到下降趨勢；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕究竟少量多餐、多量少餐哪個更健康？鄰好西醫診所醫師李思賢引述國外研究比較1天吃2餐、6餐區別，發現2者在腰圍、糖化血色素、肝臟脂肪等數值皆有下降，但2餐效果更佳；較特別的是，與血糖波動有關的升糖素上，每天2餐可讓濃度下降，6餐反倒上升，顯示出減少餐次可能適合2型糖尿病、一般人。不過他強調，這不代表進食次數越少越好，關鍵在於找到適合進食方式更健康。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文引述《糖尿病學》（Diabetologia）期刊在2014年刊登來自捷克布拉格的1項研究，招募54名30-70歲服用口服降血糖藥物的2型糖尿病患者，採用隨機交叉試驗（randomised crossover study）設計，讓每名受試者會分別採用每天2餐、6餐各12週，比較2者在體重、肝臟脂肪、胰島素敏感性及血糖控制上的影響。

研究將每天2餐組（B2），設計為1日服用早、午餐2餐，間隔約6小時；每天6餐組（A6）則是將同樣總熱量均勻分散到3餐、3次點心中，2種進食方式之總熱量與營養成分都相同，每日攝取的熱量比基礎代謝率低2,092千焦（約500大卡）。

每天2餐 減重、腰圍減少較明顯

研究顯示，每天2餐受試者減重效果更明顯，平均體重減少3.7公斤，每天6餐的受試者僅減少2.3公斤；另外，B2組的受試者平均腰圍減少5.14公分，A6組僅減少1.37公分；不只如此，B2組的肝臟脂肪含量（hepatic fat content, HFC）也減少得更多，這對改善脂肪肝與整體代謝健康來說至關重要。

研究發現，每天2餐受試者減重效果更明顯，除了體重下降外，腰圍下降幅度較大，平均減少5.14公分；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究發現，每天2餐受試者減重效果更明顯，除了體重下降外，腰圍下降幅度較大，平均減少5.14公分；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

每天2餐 空腹血糖、HbA1c下降較多

那麼2者血糖控制差異呢？研究發現，每天2餐空腹血糖下降更多，而糖化血色素（HbA1c）雖然2組都有下降，但B2組的改善幅度稍大。研究還發現，B2組的升糖素（Glucagon）濃度顯著下降，而A6組的反而上升，而升糖素過高使血糖波動增加，因此降低濃度有助於改善糖尿病的代謝狀況。

除了血糖控制，研究也測量受試者對胰島素的敏感度。結果顯示，B2組的胰島素敏感性提升更明顯，表示身體對胰島素的反應更好；另項胰島素相關的指標「葡萄糖代謝清除率」則是2組都有改善，但數據上B2組的效果稍優，即便統計上未達顯著差異。

研究有限制 選擇最適飲食模式更重要

李思賢總結，儘管這項研究提供有力的證據，顯示減少餐次（每天2餐）可能比少量多餐更適合2型糖尿病患者，但仍然有些限制需考量。首先，研究樣本數較少，且受試者來自特定族群，未必適用所有糖尿病患者；其次，研究時間僅24週，不足以評估長期影響；最後，受試者的飲食依從性（adherence）也是變數，部分人需要自行準備餐點，可能影響結果準確性。

李思賢補充，雖然這項研究顯示「少量多餐」未必是最佳選擇，但並不代表進食次數越少就越健康，像是「一日一餐」極端飲食，可能會導致營養不良、能量不足，甚至影響內分泌功能。另外，對於老年人或消化吸收功能較差者，少量多餐反倒幫助身體更有效地吸收營養，避免因一次攝取過多，而無法完全消化。

李思賢提及，對於多數健康成年人來說，1天2餐似乎是剛好的進食頻率，既不會讓身體處於長時間的飢餓狀態，又能夠有效控制血糖和體重，同時還能保留足夠的營養攝取。每個人的身體狀況不同，關鍵在於找到適合的進食方式，而不是盲目跟隨任何飲食模式。

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