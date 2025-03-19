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健康網》聲音沙啞逾2週 頸部有腫塊 小心甲狀腺出問題

2025/03/19 20:08

醫師提醒，若是甲狀腺問題的話，脖子可能出現明顯腫大，或觸及硬塊；但過度用嗓的話，脖子外觀和觸感通常正常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，若是甲狀腺問題的話，脖子可能出現明顯腫大，或觸及硬塊；但過度用嗓的話，脖子外觀和觸感通常正常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當出現聲音沙啞、喉嚨不適、說話吃力等症狀時，不少人的第1個反應可能是「過度用嗓」，但輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提醒，如果聲音沙啞或喉嚨不適持續超過2週，且未見改善，就要考慮其他可能性，包含甲狀腺相關疾病。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，甲狀腺位於頸部中央，是調節身體代謝的重要器官，但當它出現異常時，可能影響聲音，甚至喉嚨的健康。

他進一步說明，甲狀腺位於氣管前方，緊鄰控制聲帶的喉返神經。如果甲狀腺發生問題，例如腫大、結節或功能異常，可能壓迫周圍結構或影響神經，導致聲音異常或其他喉嚨症狀。

甲狀腺腫大、結節 恐致聲音沙啞

常見的甲狀腺疾病包括：甲狀腺腫大，有時會合併甲狀腺功能異常，可能與自體免疫疾病有關導致甲狀腺發炎，可能進而影響到神經，導致聲音變沙啞。還有甲狀腺結節，無論是良性或惡性，都可能直接壓迫甚至侵犯喉返神經，導致聲音沙啞。

醫師提醒，若是聲帶因過度使用或錯誤使用，引起發炎所致的聲音沙啞，通常經過適當休息即可緩解；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，若是聲帶因過度使用或錯誤使用，引起發炎所致的聲音沙啞，通常經過適當休息即可緩解；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

過度用嗓 常見過度或錯誤使用聲帶

過度用嗓是指聲帶因長時間使用或不當發聲而受損，最常見於需要頻繁用嗓的群體，如教師、歌手或客服人員。常見症狀包括聲音沙啞或破音，還有喉嚨乾澀或疼痛，以及說話時感到疲憊，甚至是短暫性失聲。這些症狀多數是聲帶因過度使用或錯誤使用，引起發炎所致，通常經過適當休息即可緩解。

5方法 分辨甲狀腺問題與過度用嗓

●症狀的持續時間與頻率

過度用嗓的聲音異常通常是短期的，休息幾天後就會好轉；反過來說，如果聲音沙啞或喉嚨不適持續超過2週，且未見改善，就要考慮其他可能性，包含甲狀腺相關疾病。

●是否伴隨其他全身性症狀

甲狀腺機能亢進可能會有心悸、怕熱、體重減輕、情緒焦慮等；甲狀腺機能低下，則可能會導致怕冷、乏力、皮膚乾燥、體重增加等；過度用嗓則通常不會伴隨全身症狀，只集中在喉嚨。

●頸部有無腫脹或異常觸感

甲狀腺問題的話，脖子可能出現明顯腫大，或觸及硬塊；但過度用嗓的話，脖子外觀和觸感通常正常。

●聲音變化的特徵

因甲狀腺問題導致的聲音沙啞常會導致聲帶運動不佳，通常氣息音會變明顯，有時還會感到吞嚥問題容易嗆咳；過度用嗓的話，聲音通常變得沙啞或嘶啞，但不會影響吞嚥功能。

●聲音使用史

過度用嗓通常有明顯的誘因，例如長時間講話、大聲喊叫等；甲狀腺問題就是即使不頻繁用嗓，聲音問題也可能出現。

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