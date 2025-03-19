嘉基與中興生科院簽MOU 為生醫發展獻心力

嘉基院長陳煒（左三）與中興大學生命科學院長黃介辰（左四）代表雙方簽署學術交流合作備忘錄（MOU），攜手推動生物醫學領域發展。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為推動生物醫學領域發展，嘉義基督教醫院與中興大學生命科學院近日簽署學術交流合作備忘錄（MOU），未來雙方將在研究計畫推動、學術論文發表、人才培育及教職合作等多方面深化合作；嘉基更於為期3年計畫中，加碼投入最高1200萬元的學術捐贈金。

嘉基院長陳煒表示，雙方在前期合作中已發表高達73篇論文，充分展現雙方研究實力。此次合作將進一步結合雙方專業技術與研究資源，提升學術研究廣度與深度，積極發表國際期刊論文，並強化人體生物資料庫出庫率，促進生物醫學領域應用與發展。

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中興大學生命科學院長黃介辰說，此次合作將推動多元研究，結合雙方專業優勢，開創學術與產業應用的新契機。未來雙方將持續在癌症精準醫療、轉譯醫學研究等領域展開更深入合作，提升學術研究競爭力，並為生物醫學領域發展貢獻心力。

此外，雙方將深入合作於人才培育領域。嘉基也鼓勵員工報考中興大學生命科學院碩博士班，促進產學結合，讓學術研究與實務應用更緊密連結，共同培育具備卓越研究能力與實務經驗的生物醫學人才。

同時雙方將展開教職聘任及升等合作，建立更具彈性學術任用機制，吸引並留住優秀研究與教學人才，進一步提升教學與研究品質。

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