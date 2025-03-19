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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

苑裡鎮整合性篩檢22日登場 癌篩與疫苗接種都有

2025/03/19 14:00

苑裡鎮整合性篩檢，22日登場。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

苑裡鎮整合性篩檢，22日登場。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已連續42年蟬聯死因之首。苗栗縣政府衛生局結合苑裡鎮公所、苑裡鎮衛生所、苑裡李綜合醫院共同辦理健康篩檢活動，將於22日早上7點半至中午11點在苑裡鎮社苓里活動中心登場，歡迎民眾參加。

苗縣府衛生局表示，篩檢項目包含成人健康檢查、口腔癌篩檢、大腸直腸癌篩檢、子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、肺癌篩檢與B、C肝篩檢。另外，衛生局安排新冠疫苗NOVAVAX JN.1疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種服務，若有相關篩檢問題請洽苑裡鎮衛生所（037-869595） 或苑裡李綜合醫院社區服務部（037-862387分機1909）。

衛生局長楊文志指出，提醒民眾定期健檢，及早掌握自身健康狀況，以遠離慢性病及癌症威脅，篩檢結果讓健康者心安，異常者謹記早期發現、早期接受治療，並養成健康生活習慣，才能享受有品質的健康生活。

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