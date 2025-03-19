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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健身訓練不怕二次傷害 奇美醫院「運動強化中心」健身個人化

2025/03/19 13:32

奇美醫院成立運動強化中心，為曾經動過手術、有慢性病，且希望改善健康狀況者，提供個人化指導。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫院成立運動強化中心，為曾經動過手術、有慢性病，且希望改善健康狀況者，提供個人化指導。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衰弱、亞健康族群因慢性心血管疾病，以及肌肉骨骼傷害等，想體驗健身時，常有二次傷害的擔憂。奇美醫院今（19）日成立「運動強化中心」，整合相關專業，針對門診、住院、術後等民眾，提供個人化指導，還有系列的團體課程，協助進行最適合自己條件的訓練。

奇美醫院運動強化中心主任、骨科部主治醫師黃建榮說，有些民眾在住院、手術、或慢性病獲得控制後想恢復運動，卻擔心方式不當會造成二次傷害，這也是許多臨床醫師與醫療人員常遇到的挑戰。

奇美醫院成立運動強化中心，為衰弱、亞健康族群提供個人化的專業指導。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫院成立運動強化中心，為衰弱、亞健康族群提供個人化的專業指導。（記者吳俊鋒攝）

黃建榮提到，現行健保體制下，醫師在看診之際，難以充分進行生活型態與運動的衛教，醫療人員也缺乏充裕時間給予完整的指導建議，運動強化中心的成立，更顯重要。

黃建榮表示，有別於坊間健身房，新成立的中心，針對門診、住院後、復原中族群，依個案需求量身打造運動計畫。

黃建榮指出，運動強化中心結合家庭醫學部、骨科部、復健部、健康管理中心，以及代謝減重中心等單位資源，採跨團隊合作模式，透過專業評估將個案轉銜到運動強化中心，經3D攝影體態分析儀等儀器檢測，透過科學依據規劃運動課程，也讓個案更清楚掌握自身運動目標及方法。

奇美醫院運動強化中心，也提供團體課程。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫院運動強化中心，也提供團體課程。（記者吳俊鋒攝）

包含肌少衰弱、癌症治療後、脊椎傷後術後復健、代謝症候群疾病控制及減重等個案，可由醫療團隊視狀況穩定程度轉銜運動，再藉由運動專家個人化指導，協助個案達成增肌減脂或強化體能目標。

黃建榮強調，中心也設計多元團體課程，有肩頸痠痛、下背痛皮拉提斯班、樂齡增肌增能班、癌友嬋柔班等，透過醫療與運動結合，協助患者從疾病復原轉銜到運動生活，並提供安全、有效的運動解決方案，獲得更高品質健康生活。

奇美醫院「運動強化中心」，不只是隨處可見的健身中心。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫院「運動強化中心」，不只是隨處可見的健身中心。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫院成立運動強化中心。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫院成立運動強化中心。（記者吳俊鋒攝）

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