南市腸病毒門急診今年達7千人 有重症前兆速赴5責任醫院

預防腸病毒，需落實肥皂勤洗手。（資料照）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市腸病毒門急診就診人數今（2025）年已多達7千多人次，高於去（2024）年同期的3千人次，顯示病毒仍相當活躍。台南市衛生局表示，5歲以下幼童為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡等症狀，請速赴南市5家腸病毒重症責任醫院就醫。

南市衛生局表示，依據疾管署監測資料顯示，今年截至3月14日，南市腸病毒門急診就診達7423人次，高於去年同期的3千人次，顯示病毒仍相當活躍。腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩皆有感染風險，民眾應提高警覺，落實肥皂勤洗手及環境清消。

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衛生局表示， 南市目前尚無腸病毒重症病例，但全國已通報並確診2例。5歲以下幼童為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等症狀，請立即前往南市5家腸病毒重症責任醫院，包括成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院及麻豆新樓醫院就醫，爭取黃金治療時間，降低重症風險。

衛生局提醒家長及教托機構，注意居家及學習環境通風、清潔及消毒，建議使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售含氯漂白水）進行一般環境消毒，以降低病毒傳播的機會。

腸病毒重症病程發展快速，南市衛生局提醒如發現有嗜睡等症狀，請速赴南市5家腸病毒重症責任醫院就醫。（南市衛生局提供）

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