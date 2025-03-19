晚期肝膽癌福音！健保擴大給付免疫治療 病人年省2百萬元

台北榮總醫學研究部主任黃怡翔（右）與林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙（左）表示，健保擴大給付晚期肝癌、晚期膽道癌免疫治療，籲病友積極治療。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕接軌國際標準治療！肝及肝內膽管癌長年位居國人十大癌症死因第2位，健保署長石崇良今（19日）表示，今（2025）年2月起晚期肝癌雙免疫治療、晚期膽道癌免疫治療合併化療，健保已納入第一線給付，每名病友藥費約200萬元，1年各有約800人受惠、健保新增支出16億元；醫界也給予肯定，提醒病友積極治療。

台灣肝癌醫學會理事長、台北榮總醫學研究部主任黃怡翔表示，肝癌好發族群為55至84歲，男性發生率普遍高於女性，早期症狀不明顯，大部分患者確診時已是晚期，傳統標靶治療可延緩病程，治療反應率卻低，平均存活期約1年。

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黃怡翔指出，過去晚期肝癌治療棘手且選擇有限，長期療效不佳，5年存活率僅7%，但根據臨床試驗結果顯示，現在晚期肝癌第一線使用「雙免疫治療」，即結合PD-L1與CTLA-4雙重免疫檢查點抑制劑，亞洲病人整體反應率達33.9%，減少出血顧慮，並兼顧肝功能較差患者，且長期追蹤結果顯示已達4至5年以上長期存活的長尾效應，較標靶治療延長10.3個月。

黃怡翔分享，1名70歲婦女腎功能不佳且有慢性肝炎病史，健康檢查發現肝癌指數飆破10萬，加上常感到疲憊，就醫檢查確診肝癌晚期，當時腫瘤9公分已壓迫右側門靜脈，導致血流受阻，隨時可能危及生命，但使用雙免疫治療4週後，肝癌指數回落至正常值，腫瘤也縮小。

在膽道癌方面，中華民國癌症醫學會理事長、林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙表示，膽道癌是高度侵襲性的惡性腫瘤，且很難早期發現，因此有「隱藏版癌王」的稱號，好發於60歲以上族群，男女發生率相當，以肝內膽管癌占2分之1為大宗。

陳仁熙指出，過去晚期膽道癌使用傳統化療中位存活期僅8至10月，但臨床試驗結果顯示，若第一線使用免疫檢查點抑制劑合併化療，可降低20%的死亡風險，整體存活期超過1年，甚至部分可達2年以上。

陳仁熙也指出，長庚醫院與台北榮總去年底聯合發表的真實世界數據顯示，在45位晚期膽道癌患者中，免疫治療合併化療的整體反應率，即腫瘤最長直徑縮小30%以上的比例，高達31.1%，平均存活期達15.8個月，突破過往存活期難以超過1年的情形。

中華民國癌症醫學會已偕同亞洲各國相關癌症醫學會、歐洲腫瘤內科學會（ESMO）專家，於去年修訂泛亞洲版（PAGA）ESMO膽道癌臨床診療指引，建議將免疫檢查點抑制劑合併化療，列為晚期膽道癌第一線標準治療。

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