棕色脂肪助老鼠增壽20％ 科學家研發「運動丸」

老鼠實驗揭秘，棕色脂肪抗病又延壽。圖為實驗用鼠示意圖。（路透檔案照）

〔記者陳成良／綜合報導〕美國羅格斯大學（Rutgers University）研究團隊發現，透過基因改造提升老鼠棕色脂肪功能，可讓運動能力提高30%、壽命延長20%。這項突破性研究為健康老化開啟新契機，團隊正研發藥物，盼複製此效果於人體，讓年長者維持活力與健康。研究已刊於《老化細胞》（Aging Cell）期刊。

棕色脂肪有別於儲存能量的白色脂肪，它能燃燒卡路里、調節體溫，還能增進運動時肌肉血流。研究顯示，缺乏RGS14蛋白質的基因改造老鼠，其棕色脂肪特別活躍，跑步速度與耐力比一般老鼠高約30%。這些老鼠壽命延長20%，雌鼠壽命更勝雄鼠，與人類模式類似。即使年老，牠們外觀仍健康，未見脫毛或毛髮變灰等老化徵兆，且能抵抗肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症及阿茲海默症。

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《每日科技網》（scitechdaily）報導，為確認棕色脂肪的關鍵作用，研究人員將其移植至普通老鼠，結果幾天內即見顯著改善；反之，移植普通棕色脂肪需八週才有些許效果。資深作者、羅格斯大學紐澤西醫學院（Rutgers New Jersey Medical School）心血管研究所主任瓦特納（Stephen Vatner）教授表示：「年紀大了，運動能力下降。若能提升表現，對健康老化大有助益。」

瓦特納指出，雖醫學進展延長壽命，但健康老化未跟進。他說：「老化伴隨肥胖、糖尿病、心臟病等，我們需依健康老化模型找新藥。」團隊避免廣泛抗老療法，因法規複雜，而是聚焦提升運動能力與代謝，建基於先前成功經驗，正與專家合作，盼一年內推出可測試藥物。

同時，自然增加棕色脂肪的方法，如冷暴露，能短期改善免疫與代謝，但瓦特納認為，尚無長期研究證實其對健康老化的影響。他樂觀表示，相較浸冰水，多數人偏好藥丸，且對此發現轉化為藥物充滿信心。

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