健康網》春天手乾6步驟塗護手霜！ 食藥署：洗手後抹更有效

食藥署指出，想防止手部乾燥，一定要適當使用，並好好保養手部；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節變化交替，皮膚乾燥，令人超崩潰！衛生福利部食品藥物管理署建議，平時可塗抹護手霜、做好防曬等工作，幫助手部護理。其中塗抹護手霜時，建議在洗完手後，重新上1次，趁手部皮膚還濕潤、沾有水氣時，依循6步驟塗抹，效果最佳，養出水嫩小手！

手部護理 睡眠、防曬、喝水不可少

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，若想防止手部乾燥，一定要適當使用，並好好保養手部，建議日常做好手部防曬，多喝水、擦護手霜，雙重補水，尤其睡前可擦護手霜，並配戴棉質手套，助吸收。不只如此，在洗手時，水溫別太高，適度去角質軟化手上的細紋，並充足睡眠，讓雙手多休息，避免手部老化。

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食藥署表示，充足睡眠，也能讓雙手多休息，避免手部老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

不過，許多人在擦護手霜時，總覺得塗抹完效果不彰？食藥署同時也在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文教學塗抹護手霜6步驟，讓手部滑嫩有香味，一天好心情！

步驟1.用香皂洗淨雙手後，擠出適量護手霜，均勻塗抹在手背。

步驟2.將指尖和指甲周圍的護手霜，用拇指畫圈方式塗抹雙手。

步驟3.雙手手指之間輕輕塗抹護手霜。

食藥署教6步驟正確塗抹護手霜。（圖取自食藥署臉書專頁）

步驟4.用另一手包覆手指一個接一個塗抹，另一手再重複一次。

步驟5.用手背相互畫圈塗抹。

步驟6.手部內側與手腕關節處，大面積均勻塗抹。

食藥署補充，護手霜塗抹最佳時機，便是每次洗完手後，重新上1次，趁手部皮膚還濕潤、沾有水氣時塗抹，效果最佳。但若已出現乾裂發炎情形者，應及早就醫、治療。

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