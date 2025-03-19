健康網》43歲坎城影后腎上腺癌逝 醫：年輕人易忽略1警訊

曾奪下坎城影后的比利時女星愛蜜麗德奎恩（Emilie Dequenne），前年診斷出罕見的腎上腺癌，積極治療仍不敵病魔，於本月16日逝世，享年43歲。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾奪下坎城影后的比利時女星愛蜜麗德奎恩（Emilie Dequenne），前年診斷出腎上腺癌，積極治療仍不敵病魔，於本月16日逝世，享年43歲。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，腎上腺癌好發於中年人，但若是年輕人出現高血壓一直控制不佳，並伴隨血壓波動劇烈、高血壓藥無效、低血鉀、高血糖、臉潮紅、多汗等異常症狀時，務必進一步檢查腎上腺功能，及早發現、治療。

年輕人常將高血壓歸因壓力 導致延誤診斷

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，許多年輕人會將高血壓歸因於壓力過大、飲食不均及常熬夜等原因，但若血壓長期居高不下，尤其是對降壓藥反應不佳，可能不是單純的生活作息問題，而是一種潛在的健康警訊。

請繼續往下閱讀...

最新研究顯示，18-35歲確診高血壓的族群中，高達23%存在腎上腺病變，但這些腫瘤卻容易在早期被誤認為壓力大或體質問題，導致延誤診斷。下為腎上腺相關腫瘤的好發年齡分佈：

●腎上腺皮質癌（惡性）：腎上腺癌（AGC）發病率低，且預後不佳。據統計顯示，2020年全球有約16,961例新的AGC病例，每10萬人口，僅0.14的發生率。

●嗜鉻細胞瘤／副神經節瘤：散發性好發於30-50歲，平均診斷年齡42.3歲；遺傳性（如VHL症候群）早發於20-35歲，佔年輕患者60%。

●原發性醛固酮分泌瘤：30-50歲為好發族群，女性稍多。不過，近幾年有年輕化趨勢。

醫師表示，腎上腺癌發病率低，且預後不佳；示意圖。（圖取自shutterstock）

年輕人患高血壓伴隨5症狀要注意

黃軒提醒，當年輕人患高血壓時，若伴隨5症狀，包括：血壓波動劇烈，也就是出現收縮壓在1小時內相差50mmHg以上；同時使用3種降壓藥仍無法控制；代謝出現異常，無故低血鉀或高血糖；出現臉部潮紅、手抖、莫名出汗等體徵變化；亦或是直系親屬有內分泌腫瘤或早發性高血壓者，應特別注意。

黃軒進一步提及，帶有VHL基因或RET原癌基因突變者，40歲前罹患腎上腺腫瘤機率達34%，因此會特別建議家族中有人罹患雙側腎上腺腫瘤、30歲前發生視網膜母細胞瘤或多發性神經纖維瘤者，可加做基因檢測，及早了解，降低罹癌風險。

黃軒表示，在診斷上，主要是透過生化檢查，測量24小時尿液中的變腎上腺素（metanephrines）與醛固酮／腎素比值；或是透過功能影像，用PET-CT可偵測小於1公分的微小腫瘤。

醫師表示，當年輕人患高血壓時，並血壓波動劇烈，且服用3種降壓藥仍無法控制等症狀時，應特別注意；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

定期篩檢 日常做好3件事

該如何預防腎上腺癌？黃軒建議，首先應避開環境荷爾蒙，因塑化劑（DEHP）會刺激腎上腺皮質增生；再者，在飲食上建議攝取抗氧化食物，如每天攝取200克深綠色蔬菜，其硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）可抑制腫瘤血管新生；最後，也應做好壓力管理，因長期壓力大，容易使皮質醇（cortisol）會持續分沁過高，易誘發腎上腺細胞DNA損傷。

黃軒補充，建議35歲以下新診斷高血壓患者，應接受腎上腺腫瘤篩檢。若已經確診者，應每年追蹤血漿游離型變腎上腺素，復發風險降低82%，經微創腹腔鏡手術切除腫瘤後，75%患者血壓可完全恢復正常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法