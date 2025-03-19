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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

7旬婦冬季皮膚乾癢脫皮 中醫秘訣輕鬆舒緩

2025/03/19 10:59

傳統醫學科醫師楊文杰指出，冬季皮膚乾癢的根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關。 （北榮新竹分院提供）

傳統醫學科醫師楊文杰指出，冬季皮膚乾癢的根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關。 （北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著冬季氣溫驟降，乾燥的空氣使得許多人遭遇皮膚乾癢、脫皮的困擾。70歲的陳姓婦人每到冬季，手臂和小腿部位都會感到皮膚乾燥發癢，甚至出現脫皮的情況，儘管使用各種保濕產品，效果總是有限；對此狀況，醫師指出，冬季皮膚乾癢的根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關。

台北榮總新竹分院傳統醫學科醫師楊文杰表示，中醫認為，皮膚乾癢與人體的「肺」和「脾」功能密切相連。寒冷乾燥的天氣會使體內的陰液不足，特別是當「肺陰虛」時，皮膚容易乾燥且缺乏潤澤；如果「脾虛」，水液的運行會受阻，皮膚也會因缺乏滋潤而發癢。為了應對冬季乾燥引發的皮膚不適，中醫強調內外兼治，通過調理體質並配合使用外用藥膏來改善皮膚狀況。

楊文杰指出，外用藥膏在冬季護膚中扮演重要角色，有效緩解乾裂、過敏、發癢等問題。以下是幾款常見的藥膏及其功效：

（一）紫雲膏：具有滋潤效果，適合大範圍塗抹於乾燥區域，有助於減少乾裂，藥膏具有麻油味。

（二）紫黃膏：富黃柏、黃連之抗菌功效，適用於紅腫癢痛的發炎區域。

（三）左手香膏：較強的止癢效果，適合緩解急性瘙癢或蟲叮咬引起紅腫反應。適合局部使用，但不建議長期或大面積使用。左手香膏可與薄荷搭配使用，以增強舒緩效果，但使用時應避免過量。

（四）金盞花膏：具有修復效果，特別適用於手肘、膝蓋等容易乾裂的部位，並且通常不會添加薄荷，適合敏感皮膚使用。

（五）洋甘菊膏：適合敏感性皮膚，具有鎮靜和抗敏效果，當皮膚泛紅或有輕微過敏時，可緩解敏感部位，這款藥膏也通常不會添加薄荷。

楊文杰說，陳姓婦人在使用中醫藥膏後，發現乾癢的症狀明顯減輕，皮膚不再緊繃，且避免了使用含有化學成分的護膚品，對皮膚的刺激也減少了。他提醒，冬季乾燥的天氣讓許多人困擾，但透過中醫外用藥膏與良好的生活習慣，能有效舒緩皮膚乾癢，維持皮膚健康。

傳統醫學科醫師楊文杰提醒，透過中醫外用藥膏與良好的生活習慣，能有效舒緩皮膚乾癢，維持皮膚健康。治療示意圖。（北榮新竹分院提供）

傳統醫學科醫師楊文杰提醒，透過中醫外用藥膏與良好的生活習慣，能有效舒緩皮膚乾癢，維持皮膚健康。治療示意圖。（北榮新竹分院提供）

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