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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男生第一次3秒很正常 醫：首次愛愛前需知6件事！

2025/03/19 21:49

高銘鴻表示，性行為也不只是進入，前戲同樣重要。建議保持輕鬆的心態，別給自己太大壓力；圖為情境照。（圖取自photoAC）

高銘鴻表示，性行為也不只是進入，前戲同樣重要。建議保持輕鬆的心態，別給自己太大壓力；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人到了春天，就會春心蕩漾，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻醫師在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文，很多男孩子會好奇第一次，其實有6個觀念需要先知道：性行為不是表演、一定要戴保險套、別怕太快、前戲很重要、了解女生的生理構造、事後清潔與健康檢查同樣重要；有了這些觀念，讓第一次不會手足無措。

●性行為不是表演：高銘鴻指出，很多男生可能從小就看A片，對於第一次都有過高的期待，擔心自己不夠持久、不夠厲害，甚至害怕讓對方失望。但事實上，性愛是一種互動，而不是單方面的表現。第一次可能很短暫，這是正常的，不要過度擔心技巧，要更專注在對方的感受與溝通，性行為也不只是進入，前戲同樣重要。建議保持輕鬆的心態，別給自己太大壓力！

●一定要戴保險套：高銘鴻說，很多人會覺得：「一次就好，不會怎麼樣」，但更多時候，不怕一萬，只怕萬一。保險套不只是避孕工具，還是預防性病的最佳解之一。切記，就算對方說「沒關係」，還是要記得保護自己，也保護自己的伴侶。

高銘鴻強調，保險套不只是避孕工具，還是預防性病的最佳解之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻強調，保險套不只是避孕工具，還是預防性病的最佳解之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

●別怕太快：這也是很多人的擔心，「第一次只有3秒鐘，很丟臉」，但其實過快射精，也就是我們講的早洩，是第一次很常見的狀況，因為大腦和身體還在適應這個新體驗。這是可以慢慢練習的，像是凱格爾運動就能提升持久度。

●前戲很重要：高銘鴻提醒，前戲也很重要，很多男生太猴急，急著想要「進入正題」，對方的感受跟你的一樣重要！可以適當親吻、撫摸，建立親密感，然後要多聽對方的反應與需求，千萬不要只顧自己；讓雙方都放鬆，享受過程才是對的

●了解女生的生理構造：很多人以前上性教育的時候可能都在睡覺，或是性教育的課被拿去上數學，所以許多男性對女性身體一知半解，甚至只從A片學習，結果搞錯重點，讓雙方都不舒服。像是陰道不是「一插就進」，潤滑和放鬆很重要！如果只想著要插，可能真的會流血。然後老高也要提醒，這不是A片，女生不一定會高潮，性愛不是比賽。

●性行為後的清潔與健康檢查同樣重要：高銘鴻強調，性行為後記得排尿，可以幫助沖洗尿道細菌，降低感染風險。然後也可已用溫水跟肥皂，適當清洗生殖器。良好的衛生習慣，是避免許多泌尿生殖問題，最簡單的方法。

高銘鴻強調，保險套不只是避孕工具，還是預防性病的最佳解之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻強調，保險套不只是避孕工具，還是預防性病的最佳解之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

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