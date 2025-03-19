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健康網》菠菜顧眼、護骨、解便秘 醫推3種吃法營養加分

2025/03/19 07:31

醫師指出，菠菜搭配番茄一起吃，可以提升鐵質吸收率。（圖擷取自photoAC）

醫師指出，菠菜搭配番茄一起吃，可以提升鐵質吸收率。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕菠菜是卡通人物「大力水手」的最愛，婦產科醫師說，它也是孕媽咪在懷孕期的超級蔬菜，包括：富含「葉酸」助好孕、「鐵質」強健體質、「葉黃素」顧眼睛、「鈣質」護骨骼，還有豐富「纖維」解便秘，無論煮湯、燙青菜或是搭配番茄、檸檬汁，或炒蛋等吃法，都能讓營養加分。

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，懷孕的過程就像在孕育1顆小小的種子，慢慢長成一棵充滿活力的大樹，每一位準媽媽都希望寶寶健康成長，在這個過程中，飲食真的好重要。

嚴絢上說，鈣不足可能會讓媽咪孕期不適，也影響寶貝發育，而菠菜不只是我們日常餐桌上常見的綠葉蔬菜，它還富含媽媽與寶寶都需要的重要營養。

菠菜營養價值高。（資料照）

菠菜營養價值高。（資料照）

菠菜5大營養價值 好處一次看

●「葉酸」助好孕

嚴絢上指出，菠菜是葉酸小寶庫，葉酸可以幫助胎兒神經管發育，降低先天缺陷的風險。

●「鐵質」強健體質

菠菜含鐵量豐富，幫助預防孕期貧血，讓媽咪精神更好、不易疲勞。

●「葉黃素」和「維生素A」護眼睛

菠菜富含葉黃素與維生素A，能幫助寶寶眼睛發育，也能保護媽咪的視力！

●「鈣」與「維生素K」穩固骨骼

菠菜內含鈣與維生素K，幫助骨骼強健，降低孕期鈣質流失的風險。

●「膳食纖維」幫助消化

菠菜的膳食纖維豐富，能幫助腸胃蠕動，緩解懷孕期常見的便秘問題。

嚴絢上指出，懷孕時，寶寶會從媽媽的身體吸收大量營養，尤其是鈣質與鐵質，缺乏的話不僅容易造成抽筋，牙齦也可能會變得脆弱、容易出血。所以，真的不能忽視營養補充。

醫推菠菜這樣吃

●煮湯、燙青菜：避免過度加熱，保留更多葉酸！

●配點維生素C：搭配檸檬汁、番茄，可以提升鐵質吸收率！

●變化料理：加在蛋餅、炒蛋或燉飯中，營養又美味。

醫師指出，菠菜炒蛋，營養又美味。（圖擷取自photoAC）

醫師指出，菠菜炒蛋，營養又美味。（圖擷取自photoAC）

不建議這樣吃

●菠菜+豆腐：容易形成草酸鈣，影響鈣質吸收。

●不要生吃：菠菜內含草酸，未煮熟可能影響鐵質吸收，建議先燙過。

●高草酸者慎食：如果有腎結石體質的媽咪，建議先諮詢醫師再食用。

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