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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》內耗特徵中幾項？ 中醫授5穴位緩解

2025/03/18 21:09

醫師指出，長時間精神內耗不僅讓生活停滯，還可能影響身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，長時間精神內耗不僅讓生活停滯，還可能影響身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過度思考、情緒內耗、自我懷疑、拖延與猶豫、精力透支這些內耗特徵中了幾項呢？風澤中醫診所副院長郭懿潔指出，長時間精神內耗不僅讓生活停滯，還可能影響身體健康，可以按壓百會、內關、合谷、足三里、太衝5個穴位，來幫助緩解內耗。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文表示，《黃帝內經》有云「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎」，過度的情緒會導致身體氣血失衡，而內耗過度屬於「思慮過度、傷脾耗氣」，不僅使氣血不足，進而影響全身五臟六腑功能。

郭懿潔指出，過度內耗會誘發身體的壓力反應系統，尤其是下視丘-垂體-腎上腺軸（HPA軸），導致皮質醇等壓力激素持續分泌，長期高濃度的皮質醇會引發：免疫功能下降（容易感冒）、代謝異常（容易胖）、心血管疾病（心肌梗塞中風）。

緩解內耗5穴位

●百會：提升正氣、安神定志。

●內關：寧心安神、緩解心悸。

●合谷：開四關、調通氣血止頭痛。

●足三里：補氣健脾，減少疲勞與體力消耗。

●太衝：開四關、調通氣血疏肝解鬱。

中醫師分享幫助緩解內耗5穴位。（圖取自郭懿潔臉書）

中醫師分享幫助緩解內耗5穴位。（圖取自郭懿潔臉書）

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