健康網》何時該看泌尿科？ 醫：4情況需特別注意

朱信誠說，尿道問題的確有些會自行改善，但許多情況若未及早處理，可能導致更嚴重的併發症；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到底什麼時候該看泌尿科？身體是否發出了警訊？民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，尿道問題的確有些會自行改善，但許多情況若未及早處理，可能導致更嚴重的併發症。他列出4種需要特別注意的症狀並給解方。

頻尿 找出病因對症下藥

朱信誠指出，如果頻繁地上廁所，尤其是夜間更加明顯，可能與泌尿道感染、攝護腺增生或膀胱過動有關。醫師會透過檢查來確定病因，並給予適當的治療方式，讓你遠離頻尿困擾。

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排尿疼痛或灼痛 抗生素+感染管理

朱信誠指出，排尿時的疼痛或灼痛感通常是泌尿道感染的警訊，常見於膀胱炎或性傳染疾病。這類症狀通常伴隨頻尿和尿急，建議儘早就醫，以免感染進一步擴散。

朱信誠指出，排尿時的疼痛或灼痛感通常是泌尿道感染的警訊，常見於膀胱炎或性傳染疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

血尿或尿液混濁 全面檢查排除風險

朱信誠表示，如果尿液中出現血跡或呈現混濁狀態，可能涉及泌尿道感染、膀胱結石或腫瘤等問題。這是需要立即檢查的重大警訊，早期診斷能有效降低健康風險。

尿失禁或尿急 生活調整與專業介入

朱信誠說，尿失禁或尿急不僅影響生活品質，也可能是膀胱或攝護腺問題的徵兆。特別是40歲以上的朋友，更需要提高警覺，適時尋求專業幫助。

朱信誠強調，健康從了解開始，專業診療是關鍵！泌尿道問題不僅僅是小事，它們可能暗藏更大的健康風險。如果你有以上任何症狀，千萬別猶豫，及時就診是最明智的選擇。記住，身體給你的每個訊號都是在提醒你，健康是無價的！

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