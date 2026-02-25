健康網》前主播吳中純56歲治療僅1月辭世 淋巴癌奪命關鍵一次看

前主播吳中純罹患淋巴癌今（25）日於台大醫院辭世，根據台灣癌症基金會指出，淋巴癌的發病，最早期的症狀是頭頸部或腋窩的淋巴腺腫大佔最多，隨著時間而淋巴腺腫大形成結節。（取自吳中純臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前主播吳中純罹患淋巴癌今（25）日於台大醫院辭世，享年56歲，她的夫婿也是前體育主播梅聖旻在臉書上發文，證實吳中純已癌逝。根據台灣癌症基金會指出，淋巴癌的發病，最早期的症狀是頭頸部或腋窩的淋巴腺腫大佔最多，隨著時間而淋巴腺腫大形成結節。

吳中純活躍於媒體圈，曾任職於民視、中天新聞主播，離開媒體圈後也成功轉型至企業界。也善於理財，與夫婿同為媒體人，也是人人稱羨的佳偶。她也好學不倦，還重回北醫大生技EMBA就讀，去（2025）年底在論文口試時，在臉書上表示，罹患慢性疲勞症候群，未料不到2個月已撒手人間，令人不勝唏噓。

台灣癌症基金會衛教資料指出，惡性淋巴瘤俗稱淋巴癌，其中包括了兩種疾病，即非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏症。兩者的差別在於病理型態學的不同以及臨床表現的差異。西方人何杰金氏症較普通，預後比較好，而東方人則非何杰金氏淋巴瘤比較多。目前看來全世界的惡性淋巴瘤有逐年上升的趨勢，罹病率仍逐年增加。

淋巴癌難纏的緣故，有3分之1的淋巴癌之初發病灶不在淋巴腺，而發生於內臟器官，如胃、大小腸、肺之縱膈腔等。以胃痛、胃出血、腸阻塞、或肺部呼吸困難來表現者也不少。早期症狀不明顯的居多，淋巴腺腫大約超過2公分者，應即早做檢查。後續症狀包括不明熱（發燒38.3°C以上）、體重減輕、盜汗、貧血以及各種器官被侵犯的症狀。

淋巴癌分4期，第1期是局部病灶，第2期是橫膈膜同側有兩處以上的淋巴結區被侵犯，第3期是橫膈膜的上、下兩側都被侵犯，或轉移到脾臟；第4期則是轉移到骨髓、肝、腦、肺、腎、骨骼、胃腸、及皮膚等。

一般而言惡性度較低以及屬於第1、2期局部淋巴癌的病人，適合做放射線鈷60。而惡性度高且又屬於第2至第4期的病人，因病情惡化較快，而且容易散布全身，故以化學治療為主，才能使藥物遍及全身來消滅腫瘤。鈷60照射依病情需照射6至8週，而化學治療一般為每3到4週打一次，總共打6至8次化療。偶有對極高惡性度的病患，採較先進的做法，每週打1次化療，隔週使用不同的藥物6至8種以期減少抗藥性，以密集治療的方式提高緩解率以及治癒的機會。

去年，吳中純與家人參加演唱會、跑馬拉松都非常活躍，未料被淋巴癌給擊垮，女兒梅嬿翎也在IG上指出，家人在煎熬許久後決定今天放棄治療，「讓她好好離開」，女兒說：「媽媽才進去醫院治療不到1個月，怎麼能說走就走」。

