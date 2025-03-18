健康網》喝咖啡用「這杯」裝 醫：恐釀肥胖

不少人習慣用紙杯盛裝熱咖啡，然這麼做恐吃下塑膠微粒。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡喝連鎖超商或飲料店的咖啡，而這些咖啡多是用紙杯盛裝；當然，自備保溫杯或陶瓷馬克杯，也相當多；不過，若你屬於用紙杯的族群則要多加注意。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，紙杯內層的塑膠塗層，碰到熱會釋放出微塑膠顆粒；若長期攝取，恐造成荷爾蒙失調等狀況。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，有研究指出，紙杯內層的塑膠塗層遇熱會釋放出微塑膠，跟著咖啡一起被喝下肚，長期下來造成荷爾蒙失調，很可能和肥胖、長痘痘都有關係。

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蕭捷健表示，紙杯內壁為了防水，都附有一層塑膠膜（常見材質如PE或PLA）。研究發現，倒入熱水短短15分鐘內，一個紙杯就釋出約2.5萬個微塑膠顆粒，以及上億個更微小的塑膠奈米粒。蕭捷健補充，2021年發表於《Journal of Hazardous Materials》的研究指出，一個紙杯倒入約85℃熱水靜置15分鐘，可釋出約25,000個微米級微塑膠顆粒，以及約1.02×10^8個（上億個）更小的次微米塑膠顆粒。

蕭捷健說明，研究估算，美國成人每年透過飲食大約會吃下數萬顆微塑膠顆粒：2019年刊登於《Environmental Science & Technology》的研究估算，美國成人每年透過飲食約攝入39,000至52,000個微塑膠顆粒。科學家甚至在人體血液和糞便中檢測到了微塑膠，證實這些塑膠微粒已進入我們體內。

蕭捷健表示，微塑膠添加物（如雙酚A和塑化劑）是已知的內分泌干擾物，會擾亂荷爾蒙平衡並影響甲狀腺、代謝和生殖健康；也有研究指出，微塑膠顆粒會擾亂腸道菌群平衡，導致慢性發炎等問題，難怪代謝不好、脂肪容易囤積、消化不良脹氣、臉上痘痘也不容易好。最後蕭捷健總結，「盡量少用紙杯，喝得比較安心，也減少塑膠垃圾，對健康和環境都好。」

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