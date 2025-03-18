自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減肥也可以飲珍奶！ 營養師授「3招」健康喝

2025/03/18 17:25

營養師分享3個健康喝珍珠奶茶的方法，大杯換中杯、奶精換鮮奶、點無糖；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享3個健康喝珍珠奶茶的方法，大杯換中杯、奶精換鮮奶、點無糖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您身邊有沒有減重族常常這也不敢吃那也不敢吃，尤其是含糖量高的飲料更是完全不碰，深怕一喝體重就回彈？營養師李婉萍在臉書專頁發影片分享，她以珍珠奶茶為例，列出3個健康飲用的妙招，如大杯換中杯、奶精換鮮奶、點無糖，如此一來既能享受美味又能顧及健康。

李婉萍指出，一般的珍珠奶茶除了熱量高之外，其中的糖、牛奶或奶精的飽和脂肪，都會導致人體膽固醇增加。膽固醇過高，可能會引起中風與心臟病，同時也會增加自由基，影響免疫力，少喝為妙。

不過，她也明白，減肥中的人還是會有想要喝珍珠奶茶的慾望，因此，她提供以下3個方法，讓民眾可以滿足口慾：

3招健康喝珍奶 換鮮奶熱量少一半

●大杯換中杯：熱量直接少200大卡。

●奶精換鮮奶：增加蛋白質，熱量直接少一半，還能減少添加物帶來的風險。

●甜度點無糖：由於珍珠本身就有蜜糖、牛奶也有甜味，因此無糖也一樣好喝。

此外，李婉萍分享，若是小孩想要喝珍珠奶茶但又怕攝取太多咖啡因，可以自己在家DIY，煮玄米茶搭配牛奶，再加上自行購買的手工粉圓，淋上一點蜂蜜，孩子也能吃得開心。

營養師表示，若是小孩想要喝珍珠奶茶但又怕攝取太多咖啡因，可以自己在家DIY。（圖取自李婉萍臉書）

營養師表示，若是小孩想要喝珍珠奶茶但又怕攝取太多咖啡因，可以自己在家DIY。（圖取自李婉萍臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中