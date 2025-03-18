健康網》減肥也可以飲珍奶！ 營養師授「3招」健康喝

營養師分享3個健康喝珍珠奶茶的方法，大杯換中杯、奶精換鮮奶、點無糖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您身邊有沒有減重族常常這也不敢吃那也不敢吃，尤其是含糖量高的飲料更是完全不碰，深怕一喝體重就回彈？營養師李婉萍在臉書專頁發影片分享，她以珍珠奶茶為例，列出3個健康飲用的妙招，如大杯換中杯、奶精換鮮奶、點無糖，如此一來既能享受美味又能顧及健康。

李婉萍指出，一般的珍珠奶茶除了熱量高之外，其中的糖、牛奶或奶精的飽和脂肪，都會導致人體膽固醇增加。膽固醇過高，可能會引起中風與心臟病，同時也會增加自由基，影響免疫力，少喝為妙。

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不過，她也明白，減肥中的人還是會有想要喝珍珠奶茶的慾望，因此，她提供以下3個方法，讓民眾可以滿足口慾：

3招健康喝珍奶 換鮮奶熱量少一半

●大杯換中杯：熱量直接少200大卡。

●奶精換鮮奶：增加蛋白質，熱量直接少一半，還能減少添加物帶來的風險。

●甜度點無糖：由於珍珠本身就有蜜糖、牛奶也有甜味，因此無糖也一樣好喝。

此外，李婉萍分享，若是小孩想要喝珍珠奶茶但又怕攝取太多咖啡因，可以自己在家DIY，煮玄米茶搭配牛奶，再加上自行購買的手工粉圓，淋上一點蜂蜜，孩子也能吃得開心。

營養師表示，若是小孩想要喝珍珠奶茶但又怕攝取太多咖啡因，可以自己在家DIY。（圖取自李婉萍臉書）

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