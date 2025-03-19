健康網》3色地瓜大比拚！ 學者：防癌、高纖「它」第一

洪泰雄指出，紫心地瓜花青素含量最豐，被視為強效抗氧化劑，可降低體內發炎反應，也有助於防癌、護肝和大腦記憶力；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜種類多，營養大不同！營養學者洪泰雄依食藥署食品營養成分資料庫的分析，於臉書發文針對3種地瓜營養做比較，紅肉地瓜低熱量，富含維生素A、C，護眼助免疫；黃肉地瓜鈣含量高，且含有維生素B群和礦物質，可緩解疲勞；紫心地瓜富含花青素，堪稱強效抗氧化的超級食物，除防癌護肝外，也是膳食纖維含量最高的「高纖王」！

3品種營養大不同

●紅肉地瓜（橘紅肉）：富含β-胡蘿蔔素，維生素A、C含量高，有助於護眼及提升免疫力。 且因含鉀量高，有益維持血壓穩定。食用易有飽足感，是低熱量、高營養的澱粉來源。

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●黃肉地瓜（黃心）：鈣含量為三者之冠，有助於骨骼健康；維生素B1含量也最高，有益體內能量代謝，緩解疲勞。鉀含量也不少，同樣有利於維持正常血壓。

●紫心地瓜（紫肉）：含豐富花青素，被視為強效抗氧化劑，可降低體內發炎反應，有益於防癌、護肝和記憶力。此外，也是膳食纖維含量最高的「高纖王」，有助促進腸道蠕動、改善便秘。

洪泰雄說，黃肉地瓜可促進骨骼健康、穩定血壓，且含有豐富維生素B1可緩解疲勞；示意圖。（圖取自photoAC）

食用地瓜3好處

1.控制血糖：地瓜屬於高纖維的複合碳水化合物，其升糖指數（GI）一般低於白馬鈴薯，有利於血糖控制。適量食用並以蒸煮等烹調方式取代精製澱粉，有助於改善餐後血糖反應 。

2.促進腸道健康：地瓜中的膳食纖維有助於增加糞便體積和柔軟度，可刺激腸道蠕動，預防便秘。此外，地瓜纖維還具有益生元功能，可促進腸道中益菌生長，改善消化功能並增進整體腸道健康。

3.抗氧化與抗發炎：地瓜富含多種抗氧化營養素與植化素，如紫地瓜中的花青素、紅地瓜的β-胡蘿蔔素和維生素C、黃地瓜中的維生素E等，均能幫助清除體內有害自由基，減少氧化壓力。

洪泰雄表示，紅肉地瓜富含大量維生素A、C及β-胡蘿蔔素，護眼助免疫；示意圖。（圖取自freepik）

健康加碼5效益

●有助眼睛與免疫力：β-胡蘿蔔素可轉化為維生素A，有益於護眼；維生素C有助於強化免疫系統。常食用紅肉地瓜有助於預防夜盲症，提高抵抗力。

●有益血壓與心臟：3種地瓜皆是鉀的良好來源，有助於調節血壓。此外，地瓜幾乎不含脂肪，鈉含量低，有利心血管健康，可減少中風和心血管疾病的風險。

●保護肝臟與認知功能：高含量的花青素被證實有護肝作用，可降低肝臟氧化損傷並改善肝酵素指標。此外，花青素對大腦也有益處，可能有助於增強記憶力和認知功能。

●抗癌潛力：地瓜中的多種植化素具有抗癌活性，食用地瓜雖不能代替醫療手段，但於膳食中加入富含抗氧化物的地瓜，有助於提高防癌能力。

●體重管理：地瓜雖含澱粉但熱量適中，且纖維豐富、飽足感強，有助於維持血糖穩定，是精製白米飯或麵食的健康替代品，適量食用有利於體重管理和預防肥胖。

洪泰雄表示，紅肉、紫肉和黃肉地瓜各具營養優勢，在飲食中適量搭配各種地瓜，不但增添風味，也能獲取多元營養，提升整體健康。

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