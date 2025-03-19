健康網》「姿勢不良」恐引胃食道逆流！ 研究：風險最高11倍

研究發現，脊椎側彎尤其是「左側彎」者，容易出現胃逆問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到胃食道逆流，許多人首先想到的是飲食引起的，但其實姿勢不良也會影響！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘引述日本研究指出，脊椎側彎尤其是「左側彎」者，因賁門橫膈膜肌肉附著於胸椎和腰椎連接處上，當脊椎骨往「左側彎」時會壓縮腹部空間，容易造成胃逆，當側彎角度越大，逆流越嚴重，最高多11倍，因此提醒，平時應坐姿端正，飯後別馬上躺沙發，以免造成不適。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發影片指出，造成胃食道逆流原因多種，通常跟吃太飽、吃甜食、油炸食物有關。不過，日本慶應大學1項研究發現，脊椎側彎也可能引發胃逆，尤其是胸椎和腰脊椎往「左側彎」的人，會增加胃食道逆流的風險，當側彎角度越大，逆流越嚴重，最高多11倍。

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為何脊椎側彎與胃逆有關？錢政弘說明，因賁門（胃和食道交接處）的括約肌（LES），是附著在胸椎和腰椎連接處上，當脊椎骨往「左側彎」時會壓縮腹部空間，導致胃和食道裂孔位移和變形，使賁門容易打開，而出現胃食道逆流和食道裂孔疝氣。

醫師表示，賁門括約肌附著在胸椎和腰椎連接處上，當脊椎骨往左側彎時會壓縮腹部空間，導致胃和食道裂孔位移和變形，導致胃食道逆流；示意圖。（圖取自shutterstock）

錢政弘觀察，有些胃食道逆流患者常常坐姿不良，習慣性的一側倒，躺在沙發上時，身體習慣往左側彎、靠左躺，長期下來就可能有脊椎側彎問題，使賁門鬆弛，引發胃食道逆流；就算是胃酸分泌沒有特別多，但因為賁門關不緊，仍舊容易出現逆流問題。

錢政弘建議有胃食道逆流或腹脹者，平常要養成坐姿端正的好習慣，飯後不要馬上躺在沙發上，可以坐正、站立或是散步一下，讓食物好消化，尤其要避免身體「左側彎」的姿勢，遠離不適。

醫師建議，容易胃食道逆流或腹脹者，可於飯後散步，助食物消化，避免不適；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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