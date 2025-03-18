狗狗助戒毒！南投療癒犬 伴藥癮者戒毒、增心理韌性

諮商心理師吳思穎，帶領與受過專業訓練的療癒犬Candle，透過專業的課程領，盼幫助藥癮者成功戒毒。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕狗狗也可幫助戒毒！南投縣衛生局毒品危害防治中心，為開展藥癮多元處遇，近日為藥癮者開辦「與療癒犬相遇」為主題的活動，透過動物輔助治療，讓藥癮者在與療癒犬的互動中體會無條件的關愛與支持，增進心理韌性，以遠離毒品的誘惑與危害。

南投縣衛生局指出，動物輔助治療（Animal-Assisted Therapy,AAT），在學術上已被證實具有顯著的療效，近年來的研究指出，動物的陪伴可以有效減少人們的焦慮、憂鬱及孤獨感，並促進心理健康。「與療癒犬相遇」活動，邀請「相癒心理諮商所」創辦人吳思穎諮商心理師，與受過專業訓練的療癒犬Candle，透過專業的課程帶領，盼幫助藥癮者成功戒毒。

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課程內容，透過生命教育、壓力因應與情緒覺察等面向，讓藥癮者體會到正向行為與情緒自我覺察的重要性，幫助重建生命的價值、增進心理韌性以遠離毒品的誘惑與危害。個案阿坤（化名）即表示，原來跟療癒犬互動是有趣好玩的事，跟一般狗狗不太一樣，療癒犬好像可以感覺到我的情緒，牠會貼在旁邊讓我摸摸牠，讓我緊繃的情緒得到緩解，也得到心靈的溫暖，讓我更有信心面對後續的戒癮治療。

南投縣衛生局表示，藉由療癒犬與生命教育在藥癮多元處遇上的嘗試，有效提升社區毒品防制與心理健康的意識，讓更多民眾了解毒品危害，共同創造一個無毒、友善、健康的社會環境，民眾如有藥癮戒治需求，可上南投縣政府衛生局藥癮戒治專網查詢，或撥打24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請您，幫幫我）。

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