喝對才有效！ 咖啡、茶防頭頸癌有「眉角」

研究顯示，每日飲用適量咖啡或有助降低頭頸癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項最新研究顯示，日常飲用咖啡可能降低頭頸癌風險，而適量飲茶也可能有所助益；然而，過量飲茶或增加喉癌風險。這項發現由美國猶大大學亨斯邁癌症研究所分析全球14項研究數據得出，涵蓋逾2.5萬人，揭示咖啡與茶對頭頸癌預防的潛在影響。

頭頸癌並非單一癌症，而是指發生於頭頸部（鼻腔、鼻竇、口腔、口咽、下咽、喉部、唾液腺等）的一系列癌症的統稱。頭頸癌位居全球第7大常見癌症，近年來在中低收入國家的病例數持續攀升。過往關於咖啡與茶是否影響此類癌症的研究眾說紛紜。

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《每日科技網》（scitechdaily）報導，為釐清真相，美國猶他大學亨斯邁癌症研究所（Huntsman Cancer Institute）研究團隊，整合了國際頭頸癌流行病學聯盟（INHANCE）旗下14項研究的數據，採用整合分析（meta-analysis）法，對過往的多項觀察性研究進行了綜合評估，共分析9548名頭頸癌患者與1萬5783名健康對照者的飲用習慣，涵蓋含咖啡因咖啡、無咖啡因咖啡及茶的攝取頻率。

研究發現，每日飲用超過4杯含咖啡因咖啡者，頭頸癌總體風險降低17%，其中口腔癌風險降低30%、咽喉癌風險降22%；若每日攝取3至4杯，則下咽癌（喉嚨底部的一種癌症）風險銳減41%；無咖啡因咖啡也有助益，與口腔癌風險降低25%相關。飲茶方面，每日1杯或以下與頭頸癌總體風險降低9%、下咽癌風險降低27%有關；但超過1杯則與喉癌風險增加38%相關，顯示劑量效應的複雜性。

研究資深作者、猶他大學家庭與預防醫學系公共衛生學門兼任副教授李元晴（Yuan-Chin Amy Lee）強調：「由於咖啡和茶的飲用習慣複雜，這些發現仍需更多研究驗證。」未來研究需要進一步探討咖啡和茶中具體的活性成分，以及它們與不同類型頭頸癌之間的生物學機制。

這項研究成果已刊載於2024年12月23日出刊的《癌症》（Cancer）期刊。專家建議，應持續追蹤不同人群、不同飲用模式下的長期影響，以制定更精準的健康建議。

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