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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》綠色食物增免疫又護骨！ 好處多多一次公開

2025/03/19 09:30

醫師表示，綠色食物營養豐富；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，綠色食物營養豐富；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每餐必備綠色食物，護健康！書心健康管理診所院長許書華表示，綠色食物富含營養，其中維生素K可強化骨骼、助代謝；高膳食纖維護腸道、延緩血糖上升，還能促消化、管理體重；不只如此，綠色食物中的抗氧化營養素，亦可保護細胞，減少發炎，增加免疫，可謂好處多多。建議在飲食中加入更多綠色食物，並搭配多樣化選擇、不同顏色的食物及健康油脂，營養更全面。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，綠色食物是大自然賜予的營養寶庫，其富含維生素、礦物質、抗氧化劑及膳食纖維，能幫助身體維持健康：

●維生素K與葉綠素：如深色綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）等，其中維生素K可強化骨骼與代謝，維持正常的血液凝固功能；葉綠素則可幫助身體代謝廢物。

●高膳食纖維：助腸道菌群平衡、腸道蠕動，有益於腸道健康、預防便秘，又能延長飽足感；不只如此，高膳食纖維，有利於減緩血糖上升速度，還能穩定能量水平和體重管理。

●抗氧化營養素：保護細胞健康，減少發炎；豐富抗氧化劑（如維生素C和β-胡蘿蔔素）幫助對抗自由基，保護細胞；此外，綠色蔬菜（如青花菜）亦含有硫代葡萄糖苷，這是一種有助於抗發炎的植化素。

醫師表示，青花菜中含有硫代葡萄糖苷，有助於抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，青花菜中含有硫代葡萄糖苷，有助於抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

學會3招 將綠色食物融入日常

●多樣化選擇，讓營養更均衡：如菠菜、羽衣甘藍等深色葉菜，富含維生素K、鐵；青花菜、甘藍等十字花科蔬菜，含有抗氧化植化素；豆苗、蘆筍、綠豆芽等富含葉酸與維生素C，因此若能多樣搭配，便能讓營養攝取更均衡。

●搭配健康脂肪，提高營養吸收：脂溶性維生素（如維生素A、D、E、K）搭配適量健康脂肪（如橄欖油、堅果、酪梨），可提升吸收率。舉例來說，菠菜炒豆干＋橄欖油、羽衣甘藍沙拉＋堅果、綠色蔬菜湯＋酪梨切片

●搭配不同顏色的食物，營養更全面：像是紅色（番茄）、橙色（紅蘿蔔）、紫色（紫甘藍）等搭配，不僅讓餐點更美觀，也能攝取更多元營養素。

許書華補充，健康飲食關鍵是營養密度高、熱量適中，而綠色食物低熱量、高纖維、營養豐富正是最佳選擇，攝取足夠營養外，又能增加飽足感，減少不必要的熱量攝取；幫助維持腸道健康，促進消化與排便；還能降低發炎指數，幫助維持健康的代謝，可謂好處多多！

醫師舉例，綠色食物搭配紅色番茄、橙色紅蘿蔔、紫色紫甘藍等不同顏色的食物，營養更全面；示意圖。（圖取自pexels）

醫師舉例，綠色食物搭配紅色番茄、橙色紅蘿蔔、紫色紫甘藍等不同顏色的食物，營養更全面；示意圖。（圖取自pexels）

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