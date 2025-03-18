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健康 > 抗老養生 > 運動復健

地磚師傅騎車急煞跌倒 膝蓋撞地劇痛！手術重建恢復行走

2025/03/18 12:31

王稚暉醫師指鋪地磚師傅右膝軟骨破損，連行軟骨移植膝蓋的手術，免於置換人工膝關節。（記者蔡淑媛翻攝）

王稚暉醫師指鋪地磚師傅右膝軟骨破損，連行軟骨移植膝蓋的手術，免於置換人工膝關節。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕26歲的鋪地磚師傅騎機車因緊急煞車跌倒，膝蓋撞地，就醫X光檢查腳骨和膝蓋骨無異狀，持續蹲地鋪地磚工作一段時間，竟痛到無法走路，後來做核磁共振檢查發現有右膝前十字韌帶斷裂、半月板骨破損、及外側膝蓋軟骨破損，經手術重建修補並進行軟骨移植膝蓋，恢復完整的膝蓋，免於置換人工膝關節，能繼續工作。

澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉表示，膝蓋軟骨破損無法修補，傳統方式要置換人工膝關節，近幾年新技術，有自費的膝蓋軟骨移植手術，這名患者的膝蓋軟骨破損屬單一小裂洞，可以在軟骨的偏角處取出約 150毫克軟骨，再經由特殊技術於手術中20分鐘酵素培養，再製成每塊約o.8公分×0.8公分的圓柱形軟骨。

王稚暉指出，為患者完成前十字韌帶斷裂重建和半月板骨破損修復後，接著進行軟骨移植，以微創器械將2塊健康的圓柱型軟骨，植入膝蓋的軟骨破損處，術後追蹤半年右膝已能應付日常活動，一年後，特地用關節鏡觀察患者膝蓋軟骨生長情形，膝蓋軟骨已完整活過來，原先的破損完全癒合，也能持續蹲地鋪地磚工作。

王稚暉補充說，這名患者車禍後就醫照X光檢查，確認腳骨頭沒斷，繼續蹲膝鋪地磚，後來膝蓋越來越痛，痛到無法工作、走路也很困難。才由任職澄清醫院的護理師女友，帶到院內骨科就醫，原來膝蓋內的小零件損傷在X光看不出來，但在核磁共振檢查可以看得一清二楚，事後患者也跟陪診的女友道感謝，「還好有妳」。

王稚暉也說，膝蓋軟骨移植技術，對膝蓋軟骨受傷或退化性膝關節炎的病患多了一項醫療選擇，膝蓋軟骨移植，對於50歲以下的患者、單一破損傷口者成功率也較高。

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