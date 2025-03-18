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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉市麻疹境外移入+1 越南返國後進出多醫療院所

2025/03/18 12:06

嘉市衛生局提醒民眾，若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理18天。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

嘉市衛生局提醒民眾，若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理18天。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市衛生局今天公布轄內新增1例境外移入麻疹確診病例，3月10至12日可傳染期活動足跡包含張百欽家庭醫學科診所、邱晉陽診所、陽明醫院急診室，初步匡列個案活動地接觸者約57人，目前皆無不適症狀，籲請民眾如有與麻疹確診者足跡重疊者，請進行自主健康管理至3月31日。

衛生局表示，該病例曾於2月19至23日參加旅行團到越南旅遊，3月12日因發燒身體不適至陽明醫院就醫住院，經醫院通報並採集檢體送驗，16日經疾病管制署研判為麻疹確診病例。

衛生局說，麻疹病例於出疹前4天至後4天具高傳染力與傳播力，一般會經由空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，常見症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等。

衛生局提醒民眾，若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議要佩戴口罩，暫時不要出入公共場所，如民眾出現麻疹疑似症狀，請儘速與衛生局或轄區衛生所聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。

嘉市衛生局今天公布麻疹境外移入病例可傳染期公共場所活動足跡。（嘉市衛生局提供）

嘉市衛生局今天公布麻疹境外移入病例可傳染期公共場所活動足跡。（嘉市衛生局提供）

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