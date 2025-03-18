健康網》英國、愛爾蘭21名童吃無糖冰沙昏迷 研究指1成分

英國、愛爾蘭卻發現2018-2024年間共有21名兒童因吃下無糖冰沙後，身體出現不適，出現失去意識等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日將近，炎熱天氣下，冰沙成了孩子們的消暑聖品，不過，在英國、愛爾蘭卻發現2018-2024年間共有21名兒童因吃下無糖冰沙後，身體出現不適，出現失去意識等症狀。研究人員進一步調查發現，這些孩童可能因為喝下含有甘油的冰沙而引發甘油中毒症候群（glycerol intoxication syndrome），因此呼籲家長們應仔細查看產品成分標示，並注意控制兒童攝取量。

腎臟科醫師王介立在臉書專頁「王介立醫師」指出，據《Drugs.com》最新報導，引述1篇刊登於《兒童疾病檔案》（Archives of Disease in Childhood）期刊的愛爾蘭都柏林大學研究發現，2018年至2024年間，有21名年齡介於2-7歲的孩童，在飲用含甘油的無糖刨冰1小時內，血糖突然急劇下降，意識下降，血液中酸性物質積聚。

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甘油是1種糖的替代品，有時會添加到蛋白質棒和奶昔、減肥食品、乾果、口香糖、蛋糕糖霜和無糖糖果等食品中。研究人員認為，市面上標榜「無糖」的刨冰飲料可能隱藏著嚴重健康風險，尤其是對兒童來說更需謹慎，無糖刨冰中能保持雪泥質感的甘油（E 422），可能在兒童體內引發低血糖、代謝性酸中毒等嚴重症狀，甚至導致意識下降和癲癇發作。

王介立表示，專家提醒，雖然無糖刨冰表面上似乎是健康的選擇，但其成分並非全然無害。家長們應仔細查看產品成分標示，並注意控制兒童對此類飲料的攝取量，以降低潛在風險。此外，亦呼籲業者提高透明度，確保添加物使用符合安全標準。

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