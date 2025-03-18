遭惡犬攻擊咬傷怎麼辦 骨科醫：沖洗傷口、評估打疫苗

台北市一隻彼特犬屢傳咬傷機車騎士，引起各界撻伐。（資料照）

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市本月發生同一隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士事件，引起各界撻伐，也讓狗咬人事件受到關注。其實郵差、外送員、送貨員、里幹事、抄表人員等，都有被狗咬傷的風險。骨科醫師提醒若被狗咬傷，要清潔包紮傷並且就醫評估。

台中市清水區安程骨科診所醫師嚴可倫今（18）日指出，若不慎被狗咬後，應審慎處理，以降低感染或狂犬病的風險，被咬當下應迅速遠離狗，避免再次被攻擊。

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若是輕微咬傷（皮膚未破或僅表層擦傷）以清水和肥皂徹底清洗至少15分鐘，用優碘或酒精消毒傷口。若是深度咬傷皮膚破裂、流血，可讓傷口自然流出一些血，以排除細菌，用乾淨的紗布或毛巾輕壓止血，用無菌紗布輕輕覆蓋傷口，避免過度包紮，以免細菌孳生。

嚴可倫說，若被流浪狗、不明來源的狗或行為異常的狗咬傷。傷口深、流血不止或撕裂嚴重。要立即就醫，若狗的健康狀況不明，醫生可能會建議施打狂犬病疫苗。若傷口較深且超過五年未接種破傷風疫苗，應該立即補打破傷風疫苗。

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