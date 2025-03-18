自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

遭惡犬攻擊咬傷怎麼辦 骨科醫：沖洗傷口、評估打疫苗

2025/03/18 10:41

台北市一隻彼特犬屢傳咬傷機車騎士，引起各界撻伐。（資料照）

台北市一隻彼特犬屢傳咬傷機車騎士，引起各界撻伐。（資料照）

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市本月發生同一隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士事件，引起各界撻伐，也讓狗咬人事件受到關注。其實郵差、外送員、送貨員、里幹事、抄表人員等，都有被狗咬傷的風險。骨科醫師提醒若被狗咬傷，要清潔包紮傷並且就醫評估。

台中市清水區安程骨科診所醫師嚴可倫今（18）日指出，若不慎被狗咬後，應審慎處理，以降低感染或狂犬病的風險，被咬當下應迅速遠離狗，避免再次被攻擊。

若是輕微咬傷（皮膚未破或僅表層擦傷）以清水和肥皂徹底清洗至少15分鐘，用優碘或酒精消毒傷口。若是深度咬傷皮膚破裂、流血，可讓傷口自然流出一些血，以排除細菌，用乾淨的紗布或毛巾輕壓止血，用無菌紗布輕輕覆蓋傷口，避免過度包紮，以免細菌孳生。

嚴可倫說，若被流浪狗、不明來源的狗或行為異常的狗咬傷。傷口深、流血不止或撕裂嚴重。要立即就醫，若狗的健康狀況不明，醫生可能會建議施打狂犬病疫苗。若傷口較深且超過五年未接種破傷風疫苗，應該立即補打破傷風疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中